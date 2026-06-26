Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7’lik zamma eklenecek enflasyon farkı için gözler, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ocak-mayıs döneminde enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşirken memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece temmuz zammı beş aylık veriler doğrultusunda şimdiden yüzde 12,41’e ulaştı. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından zam oranı kesinleşirken en düşük memur ve memur emeklisi maaşında yeni tutar netleşecek. İşte memur enflasyon zammı tablosu.
Temmuz ayına az bir süre kala memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı, maaşlara yapılacak kesin zam oranını belirleyecek olan 3 Temmuz'daki haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak-mayıs dönemine ait 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16.61 olarak gerçekleşmesi, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek enflasyon farkını şimdiden yüzde 5.05 seviyesine taşıdı. Bu hesaplamayla birlikte, henüz haziran ayı verisi eklenmeden memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı garanti zammı yüzde 12.41'e ulaşmış durumda. Milyonlarca çalışan ve emekli, hayat pahalılığı karşısında alım gücünü koruyabilmek için refah payı ihtimalini de göz önünde bulundurarak en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını büyük bir merakla bekliyor.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Zam oranının nihai halini alması için haziran ayı verileri bekleniyor. Haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 11
Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
UNVAN → DERECE → MEVCUT MAAŞ → ZAM ORANI → ZAMLI YENİ MAAŞ
Şube Müdürü → 1/4 → ₺94.384,00 → %12,40 → ₺106.087,62 |
Memur → 9/1 → ₺64.397,00 → %12,40 → ₺72.382,23
Uzman Öğretmen → 1/4 → ₺81.219,00 → %12,40 → ₺91.290,16
Öğretmen →| 1/4 → ₺73.368,00 → %12,40 → ₺82.465,63
Başkomiser → 3/1 → ₺89.214,00 → %12,40 → ₺100.276,54
Polis Memuru → 8/1 → ₺81.617,00 → %12,40 → ₺91.737,51
Uzman Doktor → 1/4 → ₺150.426,00 → %12,40 → ₺169.078,82
Hemşire → 5/1 → ₺74.770,00 → %12,40 → ₺84.041,48
Mühendis → 1/4 → ₺96.211,00 → %12,40 → ₺108.141,16
Teknisyen → 11/1 → ₺66.870,00 → %12,40 → ₺75.161,88
Profesör → 1/4 → ₺135.089,00 → %12,40 → ₺151.840,04
Araştırma Gör. → 7/1 → ₺90.568,00 → %12,40 → ₺101.798,43
Vaiz → 1/4 → ₺76.653,00 → %12,40 → ₺86.157,97
Avukat → 1/4 → ₺90.000,00 → %12,40 → ₺101.160,00
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu veriler, emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak kayıtlara geçti.
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Emekliler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,6 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin dört aylık farkı 5,04 oldu.