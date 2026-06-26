Temmuz ayına az bir süre kala memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı, maaşlara yapılacak kesin zam oranını belirleyecek olan 3 Temmuz'daki haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak-mayıs dönemine ait 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16.61 olarak gerçekleşmesi, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek enflasyon farkını şimdiden yüzde 5.05 seviyesine taşıdı. Bu hesaplamayla birlikte, henüz haziran ayı verisi eklenmeden memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı garanti zammı yüzde 12.41'e ulaşmış durumda. Milyonlarca çalışan ve emekli, hayat pahalılığı karşısında alım gücünü koruyabilmek için refah payı ihtimalini de göz önünde bulundurarak en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını büyük bir merakla bekliyor.