Genel not ortalamasını yükseltmek isteyenler, koşullu geçtikleri CD, DC ve DD notlu dersleri tekrar seçebiliyor. Bunun yanında öğrenciler, daha önce almadıkları ya da üst dönemlere ait bazı dersleri yaz okulunda alarak eğitim süreçlerini hızlandırabiliyor.