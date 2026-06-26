Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde güz ve bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, derslerinden geçer not alamayan ya da üstten ders alarak erken mezun olmak isteyen öğrenciler gözlerini yaz okulu sürecine çevirdi. AÖF yaz okulu sınavına bu yıl 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun başarı notuna katkısı %100’dür. İşte AÖF yaz okulu sınavı geçme not bilgileri.
AÖF güz ve bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından, derslerinden geçer not alamayan öğrenciler yaz okulu sürecine odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okuluna kayıt yaptıran ve başarısız oldukları dersleri yeniden alan öğrenciler, belirtilen tarihte düzenlenecek sınava katılabilecek.
2026 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİRECEK?
AÖF yaz okulu, yalnızca başarısız olunan dersler için değil, farklı dönemlerden ders almak isteyen öğrenciler için de önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, FF notu aldıkları dersleri yeniden alarak başarısız derslerini tamamlayabiliyor.
Genel not ortalamasını yükseltmek isteyenler, koşullu geçtikleri CD, DC ve DD notlu dersleri tekrar seçebiliyor. Bunun yanında öğrenciler, daha önce almadıkları ya da üst dönemlere ait bazı dersleri yaz okulunda alarak eğitim süreçlerini hızlandırabiliyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.