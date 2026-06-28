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Balçova Belediye başkanı tutuklandı mı? Balçova Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

Balçova Belediye başkanı tutuklandı mı? Balçova Belediyesi hangi partide, meclis çoğunluğu kimde?

12:4928/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve meclis üyesi Doğuş Bayır'ın olduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Peki Balçova Belediyesi’nde meclis çoğunluğu kimde? Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran'da aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Onur Yiğit ve meclis üyesi Doğuş Bayır'ın olduğu 3 kişi, sevk edildi. İşte Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

#Balçova Belediyesi
#Onur Yiğit
#Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri
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