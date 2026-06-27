LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.