LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan binlerce öğrenci ve veli sonuçlar için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı tarihi duyururken, adayların erişim sağlayacağı ekran da netleşti.
LGS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte sonuç tarihi belli olurken, öğrenciler puanlarını ve yerleştirmeye esas bilgilerini sorgulayabilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. 10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.