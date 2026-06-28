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İran bugün ABD ile planlanan görüşmelere katılmadı

İran bugün ABD ile planlanan görüşmelere katılmadı

22:5228/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İran ile ABD arasında yapılması planlanan teknik görüşmeler sekteye uğradı.
İran ile ABD arasında yapılması planlanan teknik görüşmeler sekteye uğradı.

İran basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilemeyen koşullar nedeniyle ABD ile bugün planlanan teknik görüşmelere katılmadığını yazdı.

ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar, taraflar arasında diplomatik temasları da sekteye uğrattı.

İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin askıya alındığı öne sürülürken, Wall Street Journal, çatışmalar nedeniyle bu hafta sonu yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulduğunu yazmıştı.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğü bulunduğu belirtilmişti.

İran görüşmelere katılmadı

Bu gelişmelerin ardından Tahran yönetiminden de yeni bir hamle geldi.

İran basını, ABD'nin son saldırılarını ve yerine getirilmeyen koşullar nedeniyle bugün yapılması planlanan ABD-İran teknik görüşmelerine Tahran yönetiminin katılmadığını duyurdu.



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