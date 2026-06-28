Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile ABD Başkanı Trump, telefonda görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü belirtildi. Trump’ın, görüşmede ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşması dolayısıyla Avn'ı tebrik ettiği aktarıldı. ABD'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olduğunu kaydeden Trump, anlaşmanın uygulanarak ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Trump, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Lübnan devletinin silahlı güçleri aracılığıyla ülke genelinde otoritesini tesis etmesini, ülkenin istikrarını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasını ve Cumhurbaşkanı Avn ile hükümetin kararlarının desteklenmesini önemsiyoruz. ABD, Lübnan ekonomisi ile ‘meşru güvenlik’ kurumlarına destek sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn’ın ise Trump'a, 'Lübnan'ın meşru yönetimine, anayasal kurumlarına ve başta ordu olmak üzere güvenlik güçlerine’ verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi. Avn, “Lübnan devleti, çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirecek” açıklamasında bulundu.

ABD'den anlaşmanın ihlal edilmesini önlemek ve üzerinde mutabakata varılan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için destek isteyen Avn, "İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yapılması, Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlanmasını kolaylaştıracak" dedi.

Trump, görüşmenin sonunda Avn ile yakında Washington'da bir araya gelmeyi beklediğini dile getirdi.







