İşgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi: Avlusunda ayin yaptılar
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren camiye giren gruplar, işgal polisinin koruması altında toplu şekilde Talmudik ritüeller gerçekleştirirken, dans etti.
GRUPLAR HALİNDE MESCİD-İ AKSA’YA GİRDİLER
Açıklamada, çok sayıda yerleşimcinin gruplar halinde ve peş peşe Mescid-i Aksa’nın avlularına girdiği aktarıldı. Grupların özellikle doğu avluları, Mervani Namaz Salonu'nun çatısı, Kıble Namaz Salonu'nun avlusu ile kuzey ve batı revaklarında yoğunlaştığı bildirildi.
İşgal polisinin koruması ve eşliğinde gerçekleştirilen baskınlarda, Talmudik dua ve ritüellerin açık şekilde yapıldığı, ilahiler söylendiği, alkışlar ve Talmudik ezgilerle seslerin yükseltildiği ifade edildi.
AVLUDA DANS VE TOPLU RİTÜELLER
Mescid-i Aksa’nın farklı bölümlerinde kalabalık grupların dans ettiği ve toplu şekilde dua ettiği de belirtildi.
Açıklamada, Talmudik ritüeller sırasında yükselen seslerin caminin farklı bölümlerinde duyulduğu ve yaşananların Mescid-i Aksa içerisinde toplu dini ritüellerin yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerin arttığını gösterdiği kaydedildi.
MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KISITLAMALAR SÜRÜYOR
İhlallerin, İsrail güçlerinin Müslümanların Mescid-i Aksa’ya erişimine yönelik kısıtlamaları sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Kudüs Valiliği Medya Ofisi, baskınların giderek toplu Talmudik ritüellere dönüştüğünü belirterek, bunun Mescid-i Aksa’da mevcut statükoyu değiştirmeye ve caminin dini statüsünü ihlal etmeye yönelik girişimlerin bir parçası olduğunu ifade etti.
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