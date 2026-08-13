13:16, 13/08/2026, Perşembe
İspanya 114 yıl sonra Güneş tutulmasına tanık oldu
Avrupa, 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulması heyecanı yaşarken İspanya’da tarihi bir an kaydedildi. Ülke, 114 yıl aradan sonra Güneş tutulmasını izledi. Tam tutulma anları NASA tarafından da canlı yayınlandı. Gökyüzünde nadir rastlanan doğa olaylarından biri daha izleyenlere görsel şölen sundu. Avrupa, 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanıklık ederken İspanya’da yaşanan tutulma ayrı bir önem taşıdı. Ülkede 114 yıl sonra ilk kez Güneş tutulması gözlemlendi.
114 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ
İspanya’da gökyüzünü izleyenler, Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle oluşan tutulmayı büyük ilgiyle takip etti. Yıllar sonra gerçekleşen bu gökyüzü olayı, ülkede tarihi bir ana dönüştü. Tutulmanın en dikkat çekici anlarından biri olan tam tutulma evresi, NASA tarafından da canlı olarak yayınlandı. Güneş’in Ay tarafından örtülmesiyle ortaya çıkan görüntüler, Avrupa semalarında nadir görülen gök olaylarından birini gözler önüne serdi.
Başlıklar :İspanyaGüneşGüneş Tutulması
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.