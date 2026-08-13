İspanya 114 yıl sonra Güneş tutulmasına tanık oldu

114 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

İspanya’da gökyüzünü izleyenler, Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle oluşan tutulmayı büyük ilgiyle takip etti. Yıllar sonra gerçekleşen bu gökyüzü olayı, ülkede tarihi bir ana dönüştü. Tutulmanın en dikkat çekici anlarından biri olan tam tutulma evresi, NASA tarafından da canlı olarak yayınlandı. Güneş’in Ay tarafından örtülmesiyle ortaya çıkan görüntüler, Avrupa semalarında nadir görülen gök olaylarından birini gözler önüne serdi.