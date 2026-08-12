, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:45, 12/08/2026, Çarşamba14:45, 12/08/2026
Filistin destekçisi ABD'li Yahudi oyuncu Jacob Berger'den güldüren parodi: Hayır olamaz New York Müslüman oluyor
Filistin destekçisi ABD'li Yahudi oyuncu Jacob Berger'ın çektiği parodi videosu, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve izlenme aldı. Berger, videoda Ağlama Duvarı'ndaki İsraillileri taklit ederek, “Bu kötü Müslüman herifleri bizden uzaklaştır.” ifadelerini kullandı. Berger ardından, tüm dünyanın Filistin'in yanında yer almasını bir Siyonist gibi korkuyormuş edasıyla canlandırarak “Hayır olamaz New York Müslüman oluyor!” dedi.
Başlıklar :Jacob BergerFilistin destekçisiYahudiParodi
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