Donald Trump Türkiye'den ‘ikram kamyonuyla’ ayrıldığını doğruladı: O güne ilişkin ilk kez konuştu

ına bindikten kısa süre sonra, kamuoyundan ve uçaktaki bazı gazeteciler ile Beyaz Saray çalışanlarından habersiz şekilde başka bir uçağa geçirilmişti. Trump, yaşanan operasyonu doğrulayarak kararın güvenlik birimleri tarafından alındığını açıkladı.

İKRAM ARACIYLA GİZLİCE BAŞKA UÇAĞA GEÇİRİLDİ

Washington Post’un haberine göre Trump, 8 Temmuz’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ayrılırken önce eski Air Force One olarak kullanılan Boeing 747’ye bindi. Ancak Trump kısa süre sonra uçağın diğer tarafına yanaştırılan bir ikram aracıyla gizlice uçaktan çıkarıldı. Trump, ABD Hava Kuvvetleri tarafından üst düzey yetkililerin taşınmasında kullanılan C-32A tipi uçağa geçirildi.

Trump’ın bulunduğu C-32A İngiltere’ye hareket ederken, gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu eski başkanlık uçağı da Ankara’dan ayrıldı.

ABD’li bir yetkili, söz konusu uçağın Donald Trump’ın gerçek konumunu gizlemek amacıyla “yem uçak” olarak kullanıldığını ifade etti.

‘SANIRIM BİR TEHDİT VARDI’

Trump, uçak değişikliğinin nedenine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın tamamen güvenlik birimlerine ait olduğunu belirtti. Trump, “Bu tamamen Gizli Servis’in kararı. Ben onların istediği şekilde hareket ediyorum. Farklı bir uçuşta, farklı bir uçakta olmamı istediler. Sanırım bir tehdit vardı. Çok fazla ayrıntı sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum.” dedi. Gizli uçuşun kendisini endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine Trump, “Açıkçası hiçbir şey için endişelenmiyorum. Ne olursa olsun.” ifadelerini kullandı.

‘BENİM UÇTUĞUM UÇAK DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDAYDI’

Trump, C-32A’nın daha küçük bir uçak olmasına rağmen güvenlik açısından farklı değerlendirilmiş olabileceğini belirterek, asıl riskin eski başkanlık uçağında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump, “Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü hedef alınma ihtimalinin daha yüksek olduğu uçak bence oydu.” dedi.

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İRAN TEHDİDİ İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Washington Post, gizli uçak değişikliğinin İran bağlantılı güvenilir bir suikast tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Operasyonun, ABD ile İran arasındaki gerilimin yüksek olduğu ve Washington’ın İran’a yönelik askeri saldırılarını yeniden başlattığı dönemde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Trump ise son açıklamasında tehdidin İran kaynaklı olup olmadığı konusunda ayrıntı vermedi. Ankara’dan ayrılışı sırasında gazetecilere uçaktaki perdelerin kapatılmasının nedeninin sorulması üzerine de Trump, uçuşun güvenlik riski taşıdığını belirtmiş ve İran’dan sürekli tehdit aldığını söylemişti. Böylece haftalarca kamuoyundan gizli kalan Ankara’daki uçak değiştirme operasyonunu Trump’ın kendisi de doğrulamış oldu.