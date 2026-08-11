Donald Trump'ı Türkiye’den ikram kamyonuyla kaçırmışlar: O anlara ait görüntüler paylaşıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’dan ayrılışı sırasında dikkat çeken bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. İran kaynaklı suikast tehdidi nedeniyle önce kameraların karşısında eski Air Force One’a binen Trump, ardından Esenboğa’da bir catering aracına geçirilerek gizlice başka bir uçağa transfer edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası Türkiye’den ayrılışında kamuoyundan gizlenen dikkat çekici bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Washington Post’un uçuş kayıtları, görüntüler ve operasyon hakkında bilgi sahibi ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, İran kaynaklı suikast tehdidi nedeniyle Ankara’dan açıklanandan farklı bir uçakla ayrıldı.
ÖNCE KAMERALARA POZ VERDİ
Trump, 8 Temmuz akşamı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kameraların karşısına geçerek eski başkanlık uçağı olarak bilinen Boeing 747’nin merdivenlerinden uçağa bindi.
Kamuoyuna verilen görüntüde Trump’ın bu uçakla İngiltere’ye gideceği izlenimi oluşturuldu. Ancak operasyonun asıl kısmı bundan sonra başladı.
CATERİNG ARACIYLA GİZLİ TRANSFER
Washington Post’un aktardığı bilgilere göre Trump, gazetecilerin ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu uçağın kameraların görmediği bölümünden çıkarıldı. Trump, havalimanında yiyecek ve malzeme taşımakta kullanılan bir catering aracına bindirildi. Aracın hidrolik kabini uçak kapısı seviyesine yükseltilirken Trump bu araç üzerinden görünmeden başka bir noktaya taşındı.
Catering aracı daha sonra yakınlarda bekleyen ABD Hava Kuvvetlerine ait C-32A tipi daha küçük bir uçağın yanına gitti. Trump’ın bu uçağa gizlice geçirildiği belirtildi.
ESKİ UÇAK “YEM” OLARAK KULLANILDI
Trump’ın kameralar önünde bindiği başkanlık uçağında gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanları bulunmaya devam etti. Trump’ın başka bir uçağa geçtiğinden haberdar olmayan gazeteciler, başkanın hala aynı uçakta olduğunu düşündü.
GERÇEK UÇUŞ C-32A İLE YAPILDI
NEDENİ İRAN KAYNAKLI SUİKAST TEHDİDİ
Operasyonun arkasındaki nedenin İran kaynaklı suikast tehdidi olduğu bildirildi. ABD istihbarat birimlerinin Trump’a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit ettiği ve bunun üzerine ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğu aktarıldı.
Beyaz Saray ise operasyonun ayrıntılarını doğrudan doğrulamadı ancak Trump’ın güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
Böylece Trump’ın Ankara’dan ayrılışı, kameraların önünde eski Air Force One’a biniş görüntüsüyle başlayan ve Esenboğa’da catering aracıyla gerçekleştirilen gizli uçak transferiyle devam eden dikkat çekici bir güvenlik operasyonuna dönüştü.
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