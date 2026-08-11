, Salı16:47, 11/08/2026
Bilal Erdoğan’dan gençlere seslendi: Ümmetin dertleriyle dertlenip çözüm üretmeliyiz
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomacy Forum’da konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlere dünyanın ve ümmetin meseleleriyle ilgilenme çağrısında bulundu. Erdoğan, yalnızca eleştirmek ve şikayet etmek yerine sorunların çözümüne katkı sunulması gerektiğini söyledi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Bosphorus Diplomacy Forum kapsamında gençlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Forumda kendisine yöneltilen
“Bugünün gençliğinin en büyük eksikliğini ne olarak tanımlayabiliriz?”sorusunu yanıtlayan Erdoğan, gençlerin dünyanın meseleleriyle daha fazla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.
‘SADECE ŞİKAYET ETMEYİ KASTETMİYORUM’
Gençlerin dünyanın sorunlarıyla dertlenmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, bunun yalnızca eleştiri, şikayet veya tespitlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan,
“Dünyanın dertleriyle dertlenmeye biraz referans verdik. Siz burada dertli olduğunuz için varsınız ama gençlerin içerisinde dertli olanların sayısının az olduğunu düşünüyorum”dedi.
Dertlenmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dertlendiğiniz konuda bir şeyler yapmaya çalışmak, çözümün parçası olmaya çalışmak, çözüm üretmeye çalışmak. Bundan bahsediyorum.”
‘ÜMMETİN VE DÜNYANIN MESELELERİYLE DERTLENİN’
Gençlere yalnızca kendi ülkelerinin değil, ümmetin ve dünyanın meseleleriyle de ilgilenmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, gençlerin sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilecekleri üzerine düşünmeleri gerektiğini belirtti.
Erdoğan,
“Kendi ülkesinin değil ümmetin ve dünyanın meseleleriyle dertlenmeyi ve bunların çözümlerine nasıl katkı sağlayabilirim, nasıl parçası olabilirim diye bazı adımlar atmaları”ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamaları, gençlerin gündemdeki sorunlara yalnızca tepki veren değil, çözüm üretmeye çalışan bir anlayış geliştirmesi gerektiği mesajını öne çıkardı.
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