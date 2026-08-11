14:29, 11/08/2026, Salı
İstanbul semalarında geceyi aydınlatan gök taşı: Düşme anı kamerada
İstanbul’da gece saatlerinde atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü bir anda aydınlattı. Kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun atmosfere giriş anı, araç kamerasına yansıdı.
İstanbul’da 10 Ağustos gecesi gökyüzünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Saat 01.00 sıralarında atmosfere giren gök taşı, oluşturduğu parlak ışıkla kentin farklı noktalarından görüldü.
GÖKYÜZÜ BİR ANDA AYDINLANDI
Büyükçekmece’nin Hürriyet Mahallesi’nde görülen gök taşı, atmosfere girdiği sırada gökyüzünde kısa süreli bir ışık hüzmesi oluşturdu.
Parlak ışık, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da fark edilirken, meteorun atmosfere giriş anı bir aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Başlıklar :İstanbulGök TaşıBüyükçekmece
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