Galatasaray taraftarı Sebahattin Şirin’e destek için adliyeye geldi: Ölene dek seninleyiz

Tuzla'da bir işçi toprak altında kaldı

Tuzla'da toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde bir işçi henüz bilinmeyen sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.