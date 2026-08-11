15:55, 11/08/2026, Salı
Galatasaray taraftarı Sebahattin Şirin’e destek için adliyeye geldi: Ölene dek seninleyiz
Galatasaray taraftarları, adliyeye sevk edilen Sebahattin Şirin'e destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
Galatasaray taraftarları, adliyeye sevk edilen Sebahattin Şirin'e destek olmak için Çağlayan'da toplandı. İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen taraftarlar, Şirin'e destek sloganları attı. Taraftarların adliye önündeki bekleyişi sürerken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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