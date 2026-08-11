İsrail yeni boykot ürününü tanıttı: Sephora

İsrail’e yönelik boykot çağrıları sürerken Fransız kozmetik zinciri Sephora, ülkede satışa başlıyor. İlk etapta Tel Aviv’de iki, Kudüs’te bir olmak üzere üç geçici mağaza açılacak. Altı ay boyunca faaliyet göstermesi planlanan mağazalarda yalnızca markanın kendi ürün grubu Sephora Collection satılacak. Talebe göre üç yeni noktanın daha açılması ve mevcut Glam42 mağazalarında Sephora bölümleri kurulması planlanıyor.

Ancak gelişmeyi dikkat çekici hale getiren mağazalardan çok, İsrail’in resmi X hesabından yapılan paylaşım oldu. Hesap, Sephora’nın ülkeye girişini “İsrail’e hoş geldin Sephora” sözleriyle duyurduktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlar buna çok üzülecek. Biz ise makyaj tonumuzu seçmekle meşgul olacağız.”

Anlaşılan boykot canınızı çok acıtmış

Paylaşımda kullanılan ifade, İsrail’le ticari ilişkilerini sürdüren şirketlere yönelik boykot çağrılarına yönelik alaycı bir gönderme niteliği taşıyor. Başka bir deyişle, Sephora’nın İsrail pazarına girişi resmi hesap tarafından yalnızca ticari bir gelişme olarak değil, boykot çağrılarından rahatsız olacaklara verilen bir cevap gibi sunuldu. Sephora ise İsrail’e girişine ilişkin haberlerde böyle bir siyasi mesaj kullanmadı. Mağazalar, İsrailli kozmetik perakendecisi Glam42 ile iş birliği içinde açılacak ve ilk aşama pazardaki talebi ölçmek.

Gündem

Manifest bir proje mi? Gençlere ‘marjinal’ imaj arkada dev marka çarkı

Hayat+

CRUSH’ın milyonluk yükselişi ne anlatıyor?

Spor

FIFA'dan flaş gelişme: Satılık Dünya Kupası

Ekonomi

Dünyaca ünlü fast food devi boykota dayanamadı: 139 şubesini kapatarak iflas etti