14:09, 11/08/2026, Salı
Van semalarında sabah güzelliği: Hilal gökyüzünü süsledi
Van’da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın ince silueti, günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde güzel bir manzara oluşturdu.
Van’da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, kenti farklı bir manzarayla buluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde görülen ince hilal, çevresindeki bulutlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
SABAH GÖKYÜZÜNDE HİLAL
Van semalarında bir süre görülen hilal, gökyüzünü adeta süsledi. Ayın zarif görüntüsü, çevrede bulunanlar tarafından da ilgiyle izlendi. Hilalin oluşturduğu manzara, kameralarla görüntülendi.
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