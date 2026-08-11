Karakoçan’da örtü yangını: Alevler rüzgarla yayıldı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kırsal alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İlçe itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
RÜZGAR ALEVLERİ YAYDI
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınarak çevredeki alanlara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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