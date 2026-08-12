Kolombiya’da mucize kurtuluş: Bebek iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler iki gün sonra bir bebeği sağ olarak kurtardı Kolombiya’nın Cali kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında umutları yeniden yeşerten bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, iki gün sonra bir bebeğin yaşadığını tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
Kurtarma anları kameralara yansırken, ekiplerin bebeği enkazın arasından dikkatle çıkardığı görüldü. Bebeğin sağ kurtarılması, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük sevinç oluşturdu.
7,4’LÜK DEPREMDE BİLANÇO AĞIR
Kolombiya, 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Depremde şu ana kadar 234 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şiddetli sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan gelen bebeğin sağ kurtarılması umutları artırdı.
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