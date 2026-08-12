Selçuklu mirası Gök Kümbet yıkılma tehlikesi altında

Kolombiya’da mucize kurtuluş: Bebek iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kolombiya’da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler iki gün sonra bir bebeği sağ olarak kurtardı Kolombiya’nın Cali kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında umutları yeniden yeşerten bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, iki gün sonra bir bebeğin yaşadığını tespit etti. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.