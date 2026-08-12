22:58, 12/08/2026, Çarşamba
Kısmi güneş tutulması görüntülendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da kısmi güneş tutulması görüntülendi. Ay'ın Güneş'in önünden geçerek büyük bölümünü örttüğü bu nadir olay, birçok ülkede gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla takip ediliyor. Kısmi güneş tutulması, Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bazı bölgelerinde görülebilecek.
Başlıklar :Londragüneş tutulmasıay
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