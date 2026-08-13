Komedyen Jimmy Fallon Türkiye’den ‘ikram aracıyla’ ayrılan Trump’ı tiye aldı

ABD’de yayınlanan The Tonight Show programının sunucusu Jimmy Fallon, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ayrılırken gerçekleştirdiği gizli uçak değişikliğini mizahına taşıdı. Fallon, 11 Ağustos gecesi yayınlanan programda, Trump’ın NATO Zirvesi sonrası Ankara’dan ayrılışı sırasında yaşanan sıra dışı güvenlik operasyonuna gönderme yaptı.

PROGRAMDA ‘KONTEYNERE SAKLANDI’

Programın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Fallon’un, Trump’ın Ankara’dan ayrılırken kullandığı yöntemi taklit ederek ikram aracının arkasından çıkarak programa geldiği görüldü. Paylaşımda, Trump’ın Türkiye’deki bir zirvenin ardından yemek aracının arkasına saklandığına gönderme yapılarak esprili ifadelere yer verildi. Fallon’un bu hareketi, Trump’ın Ankara’dan ayrılışındaki gizli operasyonu yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP, CATERING ARACIYLA BAŞKA UÇAĞA GEÇİRİLMİŞTİ

Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’den ayrılırken dikkat çeken bir güvenlik operasyonuyla başka bir uçağa geçirilmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, kameralar önünde eski başkanlık uçağına bindikten kısa süre sonra uçağın diğer tarafına yanaştırılan bir catering aracıyla gizlice çıkarılmış, ardından ABD Hava Kuvvetlerine ait C-32A tipi başka bir uçağa geçirilmişti. Trump’ın bulunmadığı uçak ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla birlikte yoluna devam etmiş ve başkanın hâlâ o uçakta bulunduğu izlenimi oluşturulmuştu.

‘KAÇIŞ’ OPERASYONU HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiği aktarılan operasyon, haftalar boyunca kamuoyundan gizli kaldı. Trump da daha sonra yaptığı açıklamada, uçak değişikliğinin

Gizli Servis ve ordunun talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiğini doğruladı. Yaşanan sıra dışı olay, ABD’de gece programlarının da gündemine girdi. Jimmy Fallon’un catering aracı üzerinden yaptığı gönderme ise Trump’ın Ankara’dan ayrılışını yeniden mizahın konusu haline getirdi.