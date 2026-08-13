Bu ülkede askerlik süresi tam 10 yıl: Zorunlu hizmetin en uzun olduğu ülkeler listesi ortaya çıktı Türkiye'nin sırası şaşırttı
Türkiye'de 6 ay olarak uygulanan zorunlu askerlik hizmeti, dünyanın bazı bölgelerinde yıllarca süren bir zorunluluğa dönüşüyor. Jeopolitik dengeler ve ülkelerin savunma politikaları, kışlada geçirilen süreyi doğrudan etkiliyor. Birçok ülkede kısa süreli bir temel eğitim olarak uygulanan bu süreç, bazı coğrafyalarda 10 yıla kadar uzuyor. İşte askerlik süreleriyle dünya genelinde dikkat çeken o ülkeler.
TÜRKİYE: 6 AY
Türkiye'de zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak uygulanmaktadır. Bedelli askerlik tercih eden yükümlüler ise 1 ay (temel askerlik eğitimi) süresince silah altında kalır
AVUSTURYA
6 ay
FİNLANDİYA
165, 255 veya 347 gün
Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.
TAYVAN
12 ay
RUSYA
12 ay
CEZAYİR
18 ay
GÜNEY KORE
18-21 ay (Süre; kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.)
ANGOLA
Yaklaşık 24 ay
SİNGAPUR
Yaklaşık 24 ay
İSRAİL
Erkekler: Yaklaşık 32 ay
Kadınlar: Yaklaşık 24 ay
ERİTRE
18 ay (Hizmet süresi belirsiz şekilde uzayabiliyor.)
KUZEY KORE
Erkekler: Yaklaşık 10 yıl
Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)
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