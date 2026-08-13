Bu ülkede askerlik süresi tam 10 yıl: Zorunlu hizmetin en uzun olduğu ülkeler listesi ortaya çıktı Türkiye'nin sırası şaşırttı

TÜRKİYE: 6 AY

Türkiye'de zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak uygulanmaktadır. Bedelli askerlik tercih eden yükümlüler ise 1 ay (temel askerlik eğitimi) süresince silah altında kalır