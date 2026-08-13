Filistinlilere yaşayacak alan bırakmadı

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında ilhak ve yerinden etme politikalarının sürdüğünü belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Mansur, İsrail’in hedefinin “en az Filistinliyle en fazla Filistin toprağını ele geçirmek” olduğunu ifade etti. Mansur, işgal altındaki Filistin topraklarında ilhak sürecinin “acımasız ve aralıksız” şekilde devam ettiğini belirterek, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin yalnızca yüzde 30’unda, Batı Şeria’nın yüzde 40’ında ve Doğu Kudüs’ün yüzde 13’ünde yaşayabildiğini söyledi. Bu tablonun tesadüfi olmadığını savunan Mansur, politikaların toprakları Filistinlilerden boşaltmayı, amaçladığını dile getirdi.

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