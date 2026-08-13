İşgalci güç, Lübnan'ın güneyini yakıyor

İngiliz The Guardian gazetesinin itfaiye ekipleri ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, son aylarda özellikle zeytinlikler ve tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda çok sayıda yangın çıktı. Bölgeden paylaşılan görüntüler ve itfaiye ekiplerinin tanıklıkları, İsrail saldırıları sonrasında geniş ormanlık alanların küle döndüğünü ortaya koydu. İsrail ordusu ise yangınlara ilişkin yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Lübnanlı itfaiye görevlisi Hüseyin Fakih, saldırıların bölgenin doğal yapısında ağır tahribata neden olduğunu belirterek, “Büyük miktarda ormanlık alan yandı. Kesin rakamlar olmamakla birlikte, yakın bölgelerdeki arazilerin yaklaşık yüzde 30 ila 40’ı yangınlardan etkilendi” dedi. Lübnanlı çevre örgütü Yeşil Güneyliler’in kurucusu Hişam Yunus ise saldırılardan etkilenen bölgelerin yalnızca tarımsal açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bölgeyi yaşanmaz kılıyor

Yunus, meşe ve fıstık çamlarının oluşturduğu köklü ormanların çok önemli ekolojik işlevler üstlendiğini, bölgenin aynı zamanda göçmen kuşlar için kritik bir geçiş ve konaklama noktası olduğunu söyledi. Yunus, İsrail’in saldırılarını “ekolojik soykırım” olarak nitelendirerek, mühimmat, ateş ve kimyasallar kullanılarak çevrenin ve ekosistemin tahrip edildiğini savundu. Son olarak İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hiyam beldesi çevresindeki ormanlık alana işaret fişekleri attığı ve bunun yangınlara neden olduğu bildirildi. Yangınları söndürmeye çalışan sivil savunma ekiplerinin yakınına İsrail’e ait bir İHA tarafından saldırı düzenlendiği, ekiplerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. İsrail'in saldırılarını "ekolojik soykırım" olarak nitelendiren Yunus, bu eylemlerin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çevreye mühimmat, ateş ve kimyasallarla zarar vererek ekosistemi tahrip etme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Sivil savunma ekiplerinin yangınları söndürmeye çalıştığı sırada İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) yakınlarına saldırı düzenlemesi üzerine ekiplerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

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