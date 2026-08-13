BAE kraliyet jetinden İran'a gizemli ziyaret iddiası
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir kraliyet jetinin Tahran'a gittiği ve 11 Ağustos'ta da benzer şekilde İran'a gidip bir saat sonra geri döndüğü iddia edildi. BAE makamlarından ziyaretlerin amacına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait kraliyet jetinin dün İran'a gittiği 11 Ağustos'ta da aynı şekilde Tahran'a giderek yaklaşık bir saat sonra BAE'ye döndüğü iddia edildi.
İran merkezli Fars Haber Ajansında konuya ilişkin habere yer verildi.
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Habere göre BAE'ye ait bir kraliyet jeti, dün Tahran'a gitti; uçak 11 Ağustos'ta da Tahran'a giderek yaklaşık bir saat sonra BAE'ye döndü.
Söz konusu uçağın BAE hükümet yetkilileri tarafından kullanıldığı öne sürülürken, uçağın Tahran ziyaretinin amacına ilişkin BAE makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.
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