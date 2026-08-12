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Trump'a dava şoku: Hassas devlet bilgileri Truth Social'de satılmış

Trump'a dava şoku: Hassas devlet bilgileri Truth Social'de satılmış

22:10, 12/08/2026, Çarşamba
AA
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Trump'a dava şoku: Hassas devlet bilgileri Truth Social'de satılmış
Trump’ın Truth Social platformundaki ücretli erişim hamlesi dava konusu oldu.

ABD’de iki medya kuruluşu, Trump Media & Technology Group’un Truth Social’daki paylaşımlara hızlı erişim hakkını ücret karşılığında sunma girişimi nedeniyle Başkan Donald Trump ve bazı Beyaz Saray yetkililerine dava açtı. New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dilekçede, uygulamanın “yozlaşmış ve Anayasa’ya aykırı” olduğu savunularak bazı mesajlara erken erişim için aylık 100 bin dolara varan ücret talep edildiği aktarıldı.

ABD'de iki medya kuruluşu, Trump Media & Technology Group'un sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımlara hızlı erişim hakkı satma hamlesi dolayısıyla Başkan Donald Trump'a dava açtı.

Haber kuruluşu The Intercept Media ile basın özgürlüğü vakfı Freedom of the Press Foundation, ABD Başkanı Trump ile bazı Beyaz Saray yetkililerine karşı New York Güney Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sundu.

"Yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı"

Dava dilekçesinde, Truth Social'daki paylaşımlara daha hızlı erişim hakkı satma hamlesinin, "yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı" olduğu ileri sürüldü.

Trump'ın askeri operasyonlar, atamalar ve dış politika gibi resmi hükümet duyurularını yalnızca büyük hissedarı olduğu Truth Social'da yaptığına işaret edilen dilekçede, Trump ile diğer bazı üst düzey yetkililerin piyasaları etkileyebilecek mesajlarına "erken ve daha hızlı erişim" sağlamak için kullanıcılardan aylık 100 bin dolara varan ücretler talep edildiği aktarıldı.

"Piyasayı etkileyen devlet bilgileri karşılığında maddi kazanç"

Dilekçede, platformun dışarıdan otomatik veri çeken araçları engelleyeceğini belirttiğine değinilerek, "Bu son derece yozlaşmış bir nitelik taşıyor. Başkan, kendi şirketine ödeme yapmaya istekli ve imkanı olan kişilere 'piyasayı etkileyen' devlet bilgilerini vererek maddi kazanç elde etme konumunda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Bu sistemin davacıların haber yapma süreçlerini yavaşlattığı ve basın faaliyetlerine zarar verdiği iddia edilen dilekçede, uygulamanın halkın ve basının kamu bilgilerine eşit erişim hakkını kısıtlayarak Anayasa'yı ihlal ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, resmi hükümet duyurularının "yalnızca" ücretli bir platform üzerinden yapılmasının durdurulması talebinde bulunuldu.

Trump Media & Technology Group, geçen ay finansal hizmetler şirketlerine yönelik, Truth Social'daki en etkili hesapların paylaşımlarına lisanslı ve gerçek zamanlı erişim sağlayacak yeni veri akışı hizmeti "Truth API"yi duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Truth API'nin 1 Ağustos itibarıyla kurumsal müşterilerin kullanımına sunulmasının beklendiği kaydedilmişti.


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Başlıklar :davaDonald TrumpTrump Media & Technology GroupTRUTH Social
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