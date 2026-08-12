Dünya genelinde kısmi güneş tutulması gözlemlendi
Dünya genelinde gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği kısmi güneş tutulması gerçekleşti. Ay'ın Güneş'in önüne geçerek kartpostallık görüntüler oluşturduğu o anlar, birçok ülkeden ilgiyle takip edildi.
"Astronomi Uzun Gecesi" kapsamında halka ücretsiz olarak açılan etkinlikte, tutulmanın en yüksek seviyesinde Güneş'in yaklaşık yüzde 85'inin Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.
İspanya’nın Galiçya bölgesindeki A Coruña’da insanlar kısmi güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi.
Çekya'nın Ostrava kentindeki Planetaryum'da kısmi güneş tutulması gözlemlendi.
Açık havada düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, teleskoplar aracılığıyla Güneş'in Ay tarafından kısmen örtülmesini izledi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kısmi güneş tutulması görüntülendi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kısmi güneş tutulması görüntülendi.
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