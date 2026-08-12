Bozkırın altın damlası: Kayseri'de dikkat çeken proje, yıllardır üretiliyordu şimdi bilimsel olarak araştırıldı

Aspir yağı bilimsel analizlerle incelendi





Çalışma kapsamında aspir yağının özelliklerine yönelik araştırma ve analizler gerçekleştirildi. Elde edilen bilimsel tespitler değerlendirilerek aspir yağının diğer bitkisel yağlar karşısındaki özelliklerinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.





Analiz ve araştırma sonuçlarının yalnızca bilimsel çevrelerde kalmaması, üreticilerden tüketicilere kadar geniş bir kesime ulaştırılması amacıyla dijital tanıtım çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda ‘Bozkırın Altın Damlası’ adıyla hazırlanan bozkirinaltindamlasi.com internet sitesi yayına alınarak proje kapsamında elde edilen bilgiler tek bir dijital platformda toplandı. Web sitesi aracılığıyla aspir bitkisinin özellikleri, aspir yağının üretim süreci, bilimsel araştırmalar ve gerçekleştirilen analizlere ilişkin sonuçların kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.





Kayseri’de aspir üretimine uzun süredir destek veriliyor





Kayseri’de aspir üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların geçmiş yıllarda da sürdürüldüğü belirtilirken, özellikle nadas ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üreticilere yönelik aspir tohumu destekleri ve tarla çalışmaları gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla aspir, bölgenin alternatif yağ bitkilerinden biri haline gelirken, ürünün işlenerek katma değerli hale getirilmesine yönelik yatırımlar da desteklendi.

Bu çalışmaların önemli örneklerinden biri de Ağırnas’ta gerçekleştirildi. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Ağırnas Mimarsinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından aspir yağının üretimi yoğun şekilde sürdürülürken, kurulan soğuk sıkım tesisiyle bölgede yetiştirilen aspirin işlenerek mamul ürüne dönüştürülmesi sağlandı.