Yapay zeka sandılar gerçeğini görünce şoke oldular: Sırtında adeta yüz var
10:10, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Diyarbakır’da görenleri şaşırtan böcek:
Diyarbakır’da bir telefoncu tarafından fotoğraflanan kahverengi kokarca böceğinin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız şeklinde görünmesiyle dikkat çekti.
Yenişehir ilçesinde bir telefoncu dükkanında görüntülenen kahverengi kokarca böceği, ilginç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.
Bir telefon dükkanı sahibi tarafından fotoğraflanan böceğin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız varmış gibi görünürken, ortaya çıkan görüntü dikkat çekti.
Görenler ilk bakışta yapay zeka ile oluşturulduğunu zannetti fakat görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Başlıklar :Diyarbakırböcekyüz
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