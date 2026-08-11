TCDD’den Küçükçekmece’de leylekler için hareket: Göç güzergahları incelenecek

LEYLEKLERİN HAREKETLERİ KARŞILAŞTIRILACAK





Leyleklerin doğal göç güzergahları, konaklama ve dinlenme alanları, uçuş davranışları ile demiryolu elektrifikasyon tesisleriyle etkileşimlerinin bilimsel olarak ortaya konulması amacıyla İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile üniversitelerin ilgili fakültelerinde görev yapan akademisyenlerle görüşmelere başlandı. Çalışmalar kapsamında leyleklerin mevcut göç güzergahları ile geçmiş yıllardaki hareketleri karşılaştırılacak. Güzergâh veya konaklama tercihlerinde değişiklik olup olmadığı, varsa bunun muhtemel nedenleri ve demiryolu hattıyla etkileşimin neden bu dönemde yoğunlaştığı araştırılacak.





İLAVE İZOLASYON VE GÜVENLİ KONMA ALANLARI DEĞERLENDİRİLECEK





Uzman ve akademisyenlerin katılımıyla sahada ortak incelemeler de gerçekleştirilecek. Çalışmalar sonucunda riskli noktalar yeniden belirlenirken, mevcut 'kuşkonmaz' sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde farklı koruyucu sistemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Kuşların elektrifikasyon tesislerinden uzaklaştırılarak daha güvenli bölgelere yönlendirilmesine yönelik alternatifler ile uygun noktalarda güvenli konma alanlarının oluşturulması da çalışma kapsamında ele alınacak.