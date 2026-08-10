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Dedelerinden kalan ağaçlardan elde ettiği zeytinyağıyla uluslararası ödül kazandı

Dedelerinden kalan ağaçlardan elde ettiği zeytinyağıyla uluslararası ödül kazandı

13:49, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:06, 10/08/2026, Pazartesi
AA
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Dedelerinden kalan ağaçlardan elde ettiği zeytinyağıyla uluslararası ödül kazandı
Çağlar Beceren

Çanakkale'de 4. kuşak zeytincilik yapan girişimci, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen zeytinlerden elde edilen yağlarla Brüksel Tadım Enstitüsünden uluslararası lezzet ödülünü aldı. Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Çağlar Beceren, "Dünyada isim yapmış, konusunda uzman olan şeflerimizin takdiriyle bir derecelendirme oldu. Ben buna aslında 'ödül' demiyorum. Bu konuda biliyorum ki birçok ödül almış meslektaşlarımız var. Biz bunu bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Çağlar Beceren (43), dedesinin babası Hasan Adem Bey'den dedesi Hasan Beceren'e, ondan babası Akif Beceren'e kalan zeytin yetiştiriciliğinin 4. kuşak temsilciliğini yapıyor.

Zeytincilikte 2021'de fabrikalaşma aşamasına geçerek yağı kendisi üreten Beceren, ata mirası 400 dönüm arazide zeytin yetiştiriyor.

Fabrikada diğer üreticilere de hizmet veren Beceren, ürettiği zeytinyağıyla Brüksel Tadım Enstitüsünden uluslararası derecelendirme ve lezzet ödülü kazanmanın gururunu yaşıyor.

Çağlar Beceren, bu derecelendirmeyle coğrafi işaretli Bayramiç zeytinyağını ilk kez uluslararası arenada temsil ettiklerini ve bu anlamda da mutlu olduklarını söyledi.

Beceren, yarışmada 20 farklı ülkeden 250 kişilik ekibin "kör tadım" (markanın gizlendiği tadım) yöntemiyle zeytinyağını tattığını belirtti.

Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Bayramiç'in Zeytinli köyünde yetiştirdikleri zeytinlerden elde ettikleri yağla kazandıkları ödülün önemli olduğunu vurgulayan Beceren, "Brüksel Tadım Enstitüsünden tam not almayı başardık. Çanakkale'de özellikle coğrafi işaretli ürünler bulunmakta. Bunları hem tarladan başlayan serüvenle hem de fabrikamızın ortamındaki süreçlerimizle üretip direkt kaynağından tüketicilere sunmaktayız." dedi.

"Elimizden geldiğince bu sistemi bozmayacağız"

Beceren, 400 dönümde üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Zeytinin her aşamasında varız. Bu bizim için kıymetli. Tabii ki tüketici için de kıymetli oluyor. Ne yaptığımızı en azından biliyoruz. Daha çok butik ve daha steril üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu sistemi bozmayacağız. Tabii bunun bize dededen gelen bir aşaması var. Bunu biz biraz daha endüstriyel bir yapıya dönüştürmeye çalıştık. 'Daha iyisini nasıl yaparız?' diye uğraştık. Bu bağlamda da önce 2019'da butik bir atölye kurduk. Daha sonra da 2021 yılında Bayramiç'te yörenin en eski fabrikası olan kuruluşu kendi bünyemize kattık ayrıca köylülerimizin de müstahsillerimizin de sıkım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz."

Aldıkları ödüle değinen Beceren, "Dünyada isim yapmış, konusunda uzman olan şeflerimizin takdiriyle bir derecelendirme oldu. Ben buna aslında 'ödül' demiyorum. Bu konuda biliyorum ki birçok ödül almış meslektaşlarımız var. Biz bunu bir adım olarak görüyoruz. Çanakkale'den ve Bayramiç'ten böyle bir başarıyı teslim almak çok güzel. Şu anda şişelerimizin üzerinde de bu dereceyi belirterek müşterilerimizin bilgisine sunuyoruz." diye konuştu.

Beceren, kendisinden sonra çocuklarının da zeytinciliği sürdüreceğini sözlerine ekledi.


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Başlıklar :Çağlar Becerençanakkaleüretimzeytinzeytinyağı
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