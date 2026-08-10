Sıcaklarla birlikte araçlarda sorunlar arttı: 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın

Diyelim ki, normal bakımlarının ortalama 10 bin lira masrafı oluyor. Eğer araba hararet yaptırırsa ve bu araçtaki sorun motor arızalarına kadar gidebilir hatta motor sökülmesine kadar gidebilir. Buradaki ortalama maliyet ise 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor, özellikle de şu yaz sıcaklarında daha çok dikkat etmeleri lazım" şeklinde konuştu.































