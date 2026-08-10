Türkiye'nin mobilya devi müşterilerine 41 adet TOGG dağıtacak
Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bambi Mobilya, heyecanlandıran bir kampanyaya imza attı. Şirket, belirlenen şartları karşılayan müşterileri arasından yapılacak çekilişle 41 adet TOGG T10X otomobil dağıtacak.
Bambi tarafından gerçekleştirilecek kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Bambi Mobilya’nın fiziki mağazalarından alışveriş yapması gerekiyor.
5 bin TL'lik alışveriş yeterli
Kampanyaya katılım için mağazalardan tek seferde en az 5 bin TL tutarında alışveriş yapılması gerekiyor. Her 5 bin TL ve üzerindeki alışveriş için müşterilere bir çekiliş hakkı tanımlanıyor.
Alışverişin ardından müşteriye verilen şifreli kart üzerindeki kodun sisteme girilmesiyle çekiliş süreci tamamlanıyor. Kampanyada internet üzerinden yapılan alışverişler ise kapsam dışında tutuluyor.
Kampanyaya yalnızca bireysel tüketiciler katılabiliyor. Ticari alışverişler, iade edilen ürünler, 18 yaşından küçük kişiler ve şirket çalışanları kampanyadan yararlanamıyor.
Çekiliş, noter huzurunda 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında 41 kişiye TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil model araç verilecek.
Çekilişte belirlenen asil ve yedek talihlilerin isimleri ise 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Kampanya kapsamında dağıtılacak araçların her birinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 920 bin TL olduğu belirtildi.
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