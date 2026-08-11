Günde 5 litre su tükeyerek ayakta kalıyorlar: Fırıncıların zorlu mesaisi

Fırıncılık işini sevene sıcakların etki etmediğini söyleyen Hilmi Kara, "Hatay’da havalar çok aşırı sıcak. Toz, sıcak ve yüksek derecede nem var. Fırın karşısında çalıştığımızda bayağı bir sıcaklara maruz kalıyoruz. Hava sıcaklığı 35 ila 40 dereceye kadar çıkıyor ve çok zorlanıyoruz. Halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu işte 25 yıllık işletme sahibiyim ve sıcaklar için çözümümüz sadece vantilatör ve Hatay’ımızın rüzgarı var. Başka da çözümümüz yok. Günde ortalama üç ile beş litre arası su tüketiyoruz. Bu işi meslek aşkı ile alakalı, sıcağı sevip sevmemekle alakalı değildir. Kimi fırıncılığı çok severek yaptığı için onlara sıcak etki etmez ama sevmeden yapılan her iş çok zordur" ifadelerini kullandı.







