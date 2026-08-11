Deniz Seki balkonda düştü! Ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumu nasıl?
Deniz Seki, balkonda yaşadığı talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen ünlü şarkıcı ameliyata alındı. Seki'nin son durumuyla ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinin balkonunda kedilerine mama vermek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi.
Kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düşen Seki, leğen kemiği ve omurgasında meydana gelen zedelenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Seki’nin, durumunun iyi olduğu ve doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Ahmet Tatlıses hastaneye koştu
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, Deniz Seki'nin evinde geçirdiği kaza sonrası soluğu hastanede aldı. Deniz Seki'yi hastanede ilk ziyaret edenler arasında yer alan Ahmet Tatlı, ziyaret sonrası ünlü şarkıcının son sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaştı.
"Platin takmışlar"
Ahmet Tatlıses, "Köpeğe mama verirken olmuş. Evin içinde. İyi inşallah toparlar birkaç haftaya. Şu an durumu iyi. Ufak bir platin takmışlar." dedi. Ayrıca Tatlıses, "Geçecektir. Bazen insanın dirseğinden de olabilir. Nazardır, gözdür, dua etmek lazım. Olabiliyor böyle. Ama buna da şükür dedik gerçekten verilmiş sadakası varmış." ifadelerini kullandı.
Deniz Seki'nin balkondan düştüğü iddialarına da yakın çevresinden cevap geldi geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün geceki konserin ardından evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kayan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır.
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