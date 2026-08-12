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Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars’ta buluştu

Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars’ta buluştu

09:54, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
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Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars’ta buluştu

Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden kopan iki kardeşin torunları, yaklaşık bir asır sonra Bakü-Kars uçak seferiyle Kars’ta bir araya geldi. Azerbaycan’dan gelen Şergiye ve Nüşabe Memmedova kardeşler, Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyündeki akrabaları tarafından sazlı sözlü karşılanırken, yılların özlemi aynı sofrada giderildi.

Yaklaşık 100 yıl önce yaşanan ayrılık, iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları, Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarla yeniden canlandı.


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Yaklaşık 100 yıl önce yaşanan ayrılık, iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları, Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarla yeniden canlandı.-

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Kars’a gelen Şergiye ve Nüşabe Memmedova kardeşler, Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde yaşayan akrabalarının evine konuk oldu. Köyde büyük bir mutlulukla karşılanan kardeşler, akrabalarıyla kucaklaşarak yılların hasretini giderdi.


Aynı sofrada buluşan aile fertleri, geçmişten kalan hatırlarıkonuşurken sazlar çalındı, türküler söylendi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, yaklaşık bir asır önce yarım kalan aile hikayesi yeniden birleşmenin mutluluğuyla devam etti.



Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Kars’a gelen Şergiye ve Nüşabe Memmedova kardeşler, Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde yaşayan akrabalarının evine konuk oldu. Köyde büyük bir mutlulukla karşılanan kardeşler, akrabalarıyla kucaklaşarak yılların hasretini giderdi.Aynı sofrada buluşan aile fertleri, geçmişten kalan hatırlarıkonuşurken sazlar çalındı, türküler söylendi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, yaklaşık bir asır önce yarım kalan aile hikayesi yeniden birleşmenin mutluluğuyla devam etti.

Bakü’de yaşayan Şergiye Memmedova, ailesinin 1924 yılında yaşadığı ayrılığın kendileri için büyük bir hasrete dönüştüğünü belirterek, babasının yaklaşık 15 yıl önce Kars’a gelerek akrabalarıyla buluştuğunu söyledi.


Memmedova, "Ben Bakü’de yaşıyorum. 1924 yılında iki kardeş ayrı kalmışlar. Sovyet döneminde 2 kardeş ayrı düşmüş. Ve diyorum ki 100 yıllık hasret, 100 yıllık hasreti bundan 15 yıl önce benim babam geldi. O hasreti sona erdirdi. Ama babam şimdi rahmetli, Allah ölenlere rahmet eylesin. Bacım misafir geldi bize Rusya’dan biz anlaştık gidelim hiç görmediğimiz akrabalarımızı ziyaret edelim. Bakü-Kars uçak seferleri başladı. Biz de uçak ile geldik. Ben sanki öz vatanıma geldim. İnsanlar aynı, yaşam aynı, ben öz vatanıma geldim, çok sevinçliyim" dedi.

Bakü’de yaşayan Şergiye Memmedova, ailesinin 1924 yılında yaşadığı ayrılığın kendileri için büyük bir hasrete dönüştüğünü belirterek, babasının yaklaşık 15 yıl önce Kars’a gelerek akrabalarıyla buluştuğunu söyledi.Memmedova, "Ben Bakü’de yaşıyorum. 1924 yılında iki kardeş ayrı kalmışlar. Sovyet döneminde 2 kardeş ayrı düşmüş. Ve diyorum ki 100 yıllık hasret, 100 yıllık hasreti bundan 15 yıl önce benim babam geldi. O hasreti sona erdirdi. Ama babam şimdi rahmetli, Allah ölenlere rahmet eylesin. Bacım misafir geldi bize Rusya’dan biz anlaştık gidelim hiç görmediğimiz akrabalarımızı ziyaret edelim. Bakü-Kars uçak seferleri başladı. Biz de uçak ile geldik. Ben sanki öz vatanıma geldim. İnsanlar aynı, yaşam aynı, ben öz vatanıma geldim, çok sevinçliyim" dedi.

Nüşabe Memedova ise Türkiye’de kalan yakınlarına duyulan özlemin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını anlattı.


Memedova, "İki kardeşin torunlarıyız biz, Türkiye’yi ben çok seviyorum. Benim babaannem de ayrı düşmüştü ailesinden, Annem Türkiye’ye televizyondan bakıp ağlıyordu. Çünkü annesi, bacısı, kardeşleri burada kalmıştı. O beni çok etkiliyordu. Benim babamın ruhu şaddır, ben onun akrabalarını ziyaret ettim" diye konuştu.


"100 yıllık hasret sona erdi"


Demirkent köyünde yaşayan Aşkın Çiftçi de Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasının aileleri için sıradan bir ulaşım imkanı olmadığını, yıllardır beklenen kavuşmanın kapısını açtığını söyledi.


Çiftçi, "Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte 100 yıllık hasret sona erdi. Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Onlarla birlikte güzel vakitler geçirdik. Çok mutlu olduk, umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder" şeklinde konuştu.

Nüşabe Memedova ise Türkiye’de kalan yakınlarına duyulan özlemin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını anlattı.Memedova, "İki kardeşin torunlarıyız biz, Türkiye’yi ben çok seviyorum. Benim babaannem de ayrı düşmüştü ailesinden, Annem Türkiye’ye televizyondan bakıp ağlıyordu. Çünkü annesi, bacısı, kardeşleri burada kalmıştı. O beni çok etkiliyordu. Benim babamın ruhu şaddır, ben onun akrabalarını ziyaret ettim" diye konuştu."100 yıllık hasret sona erdi"Demirkent köyünde yaşayan Aşkın Çiftçi de Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasının aileleri için sıradan bir ulaşım imkanı olmadığını, yıllardır beklenen kavuşmanın kapısını açtığını söyledi.Çiftçi, "Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte 100 yıllık hasret sona erdi. Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Onlarla birlikte güzel vakitler geçirdik. Çok mutlu olduk, umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder" şeklinde konuştu.

Bir zamanlar sınırlar, şartlar ve uzaklıklar nedeniyle birbirinden kopan iki kardeşin torunları, yaklaşık 100 yıl sonra aynı topraklarda buluştu. Bakü’den Kars’a uzanan uçuş, Memmedova ve Çiftçi aileleri için yalnızca iki şehir arasındaki mesafeyi değil, nesiller boyunca taşınan ayrılığı da ortadan kaldırdı.


Demirkent köyündeki buluşmada sarılan akrabalar, aynı sofrada yemek yiyip türküler söyledi. Yıllarca fotoğraflardan ve anlatılan hatıralardan tanınan yakınlar, bu kez karşılıklı oturup sohbet etti. Yaklaşık bir asır önce ayrılan iki kardeşin torunlarının kavuşması, "Bir uçuş, bir asırlık ayrılığı bitirdi" sözünü gerçeğe dönüştürdü.


Aile fertleri, bundan sonra Bakü-Kars arasındaki uçuşların, yıllardır ayrı kalan başka akrabaların da birbirine kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.

Bir zamanlar sınırlar, şartlar ve uzaklıklar nedeniyle birbirinden kopan iki kardeşin torunları, yaklaşık 100 yıl sonra aynı topraklarda buluştu. Bakü’den Kars’a uzanan uçuş, Memmedova ve Çiftçi aileleri için yalnızca iki şehir arasındaki mesafeyi değil, nesiller boyunca taşınan ayrılığı da ortadan kaldırdı.Demirkent köyündeki buluşmada sarılan akrabalar, aynı sofrada yemek yiyip türküler söyledi. Yıllarca fotoğraflardan ve anlatılan hatıralardan tanınan yakınlar, bu kez karşılıklı oturup sohbet etti. Yaklaşık bir asır önce ayrılan iki kardeşin torunlarının kavuşması, "Bir uçuş, bir asırlık ayrılığı bitirdi" sözünü gerçeğe dönüştürdü.Aile fertleri, bundan sonra Bakü-Kars arasındaki uçuşların, yıllardır ayrı kalan başka akrabaların da birbirine kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.
Başlıklar :bakü-kars uçuşukarsbakü
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