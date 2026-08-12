Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi: İki kardeşin torunları Kars’ta buluştu

Nüşabe Memedova ise Türkiye’de kalan yakınlarına duyulan özlemin aile içinde nesilden nesile aktarıldığını anlattı.





Memedova, "İki kardeşin torunlarıyız biz, Türkiye’yi ben çok seviyorum. Benim babaannem de ayrı düşmüştü ailesinden, Annem Türkiye’ye televizyondan bakıp ağlıyordu. Çünkü annesi, bacısı, kardeşleri burada kalmıştı. O beni çok etkiliyordu. Benim babamın ruhu şaddır, ben onun akrabalarını ziyaret ettim" diye konuştu.





"100 yıllık hasret sona erdi"





Demirkent köyünde yaşayan Aşkın Çiftçi de Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasının aileleri için sıradan bir ulaşım imkanı olmadığını, yıllardır beklenen kavuşmanın kapısını açtığını söyledi.





Çiftçi, "Bakü-Kars uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte 100 yıllık hasret sona erdi. Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Onlarla birlikte güzel vakitler geçirdik. Çok mutlu olduk, umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder" şeklinde konuştu.