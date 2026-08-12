Bilgilendirme: Ev bitkileri yalnızca dekorasyon amacıyla kullanılmıyor. Fotosentez sırasında karbondioksiti kullanan bitkiler, uygun ışık koşullarında oksijen de üretir. Bununla birlikte tek bir saksı bitkisinin evin oksijen seviyesini belirgin biçimde değiştirmesini beklemek doğru değil. Bitkilerin hava temizleme konusunda etkisi laboratuvar ve kapalı ortam çalışmalarında gösterilmiş olsa da normal bir ev ortamında havalandırmanın yerini tutmazlar.