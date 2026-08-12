Yatak odanıza koymadan önce mutlaka bilin! Oksijen üretimiyle öne çıkan 15 ev bitkisi
Evde daha ferah ve doğal bir ortam oluşturmak isteyenler dikkat! Fotosentez yapan bazı ev bitkileri, uygun koşullarda oksijen üretirken iç mekâna da yeşil bir dokunuş katıyor. İşte evinizde yetiştirebileceğiniz ve oksijen üretimiyle öne çıkan 15 bitki...
1. Paşa Kılıcı
Bilimsel adı: Dracaena trifasciata (eski adıyla Sansevieria trifasciata)
Dayanıklılığıyla tanınan paşa kılıcı, az bakım isteyenler için en popüler ev bitkilerinden biri. Dik ve etli yaprakları sayesinde az yer kaplar. Düşük ışık koşullarına da belirli ölçüde uyum sağlayabilir.
2. Aloe Vera
Bilimsel adı: Aloe vera
Aloe vera, etli yapraklarıyla kolayca tanınan sukulentlerden. Aydınlık ortamları seven bitki, fazla sulamaya karşı ise hassastır. Fotosentez yapan diğer yeşil bitkiler gibi uygun koşullarda oksijen üretir.
3. Barış Çiçeği
Bilimsel adı: Spathiphyllum
Beyaz çiçekleri ve koyu yeşil yapraklarıyla dikkat çeken barış çiçeği, ev ve ofislerde sık tercih ediliyor. NASA'nın iç mekân hava kirliliği araştırmalarında incelenen bitkiler arasında da yer alan türlerden biri.
4. Areka Palmiyesi
Bilimsel adı: Dypsis lutescens
Tropikal görünümü sayesinde özellikle geniş salonlarda tercih edilen areka palmiyesi, bol miktarda yeşil yaprak oluşturur. İç mekân bitkileri arasında bambu palmiyesi gibi palmiyeler de bulunuyordu.
5. Sarmaşık (Pothos)
Bilimsel adı: Epipremnum aureum
Bakımı kolay bitkiler denildiğinde ilk akla gelen türlerden biri olan pothos, kalp şeklindeki yaprakları ve hızlı gelişen dallarıyla dikkat çekiyor. Askılı saksılarda veya raflarda yetiştirildiğinde dekoratif bir görüntü oluşturuyor.
6. Kauçuk Bitkisi
Bilimsel adı: Ficus elastica
Büyük ve parlak yapraklarıyla dikkat çeken kauçuk bitkisi, özellikle aydınlık salonlarda etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Geniş yaprak yüzeyi nedeniyle ev bitkileri arasında popüler seçeneklerden biri.
7. Kurdele Çiçeği
Bilimsel adı: Chlorophytum comosum
Kurdele çiçeği, ince ve aşağı doğru sarkan yapraklarıyla özellikle asılı saksılarda güzel görünüyor. Bakımı nispeten kolay olduğu için yeni başlayanların da tercih ettiği bitkilerden.
8. Aşk Merdiveni
Bilimsel adı: Nephrolepis exaltata
Boston eğreltisi olarak da bilinen aşk merdiveni, nemli ortamları seven ve yoğun yeşil yapraklarıyla dikkat çeken bir bitki. Özellikle aydınlık banyolarda ve pencere yakınlarında dekoratif bir seçenek olabilir.
9. Benjamin
Bilimsel adı: Ficus benjamina
Benjamin, küçük ve yoğun yapraklarıyla yıllardır ev ve ofislerde kullanılan klasik salon bitkilerinden. Yeterli ışık aldığında oldukça gösterişli bir hale gelebiliyor.
10. Gerbera
Bilimsel adı: Gerbera jamesonii
Renkli çiçekleriyle diğer yeşil salon bitkilerinden ayrılan gerbera, evde çiçekli bir görünüm isteyenler için güzel bir seçenek. Aydınlık ortamları seviyor.
11. İngiliz Sarmaşığı
Bilimsel adı: Hedera helix
Sarkan yapısıyla özellikle yüksek raflarda ve askılı saksılarda kullanılan İngiliz sarmaşığı, iç mekânda yeşil bir duvar etkisi oluşturabiliyor.
12. Çin Herdemyeşili
Bilimsel adı: Aglaonema
Düşük ışığa toleransıyla bilinen Çin herdemyeşili, evin daha az güneş alan bölümleri için tercih edilebilen bitkilerden. Yeşil, gümüş ve desenli yapraklara sahip farklı çeşitleri bulunuyor.
13. Para Ağacı
Bilimsel adı: Pachira aquatica
Örgülü gövdesi ve el şeklindeki yapraklarıyla kolayca tanınan para ağacı, dekoratif salon bitkileri arasında yer alıyor. Aydınlık fakat doğrudan yakıcı güneş almayan alanlarda yetiştirilebiliyor.
14. Salon Palmiyesi
Bilimsel adı: Chamaedorea elegans
Areka palmiyesine göre daha küçük yapılı olan salon palmiyesi, dar alanlarda tropikal görünüm oluşturmak isteyenler için uygun. Dolaylı ışık alan ortamlarda yetiştirilebiliyor.
15. Noel Kaktüsü
Bilimsel adı: Schlumbergera
Diğer birçok sukulentten farklı olarak tropikal kökenli olan Noel kaktüsü, uygun koşullarda renkli çiçekler açabiliyor. Yeşil gövdesi fotosentez yaparken çiçekleriyle de dekoratif bir görünüm sunuyor.
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