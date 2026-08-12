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Yatak odanıza koymadan önce mutlaka bilin! Oksijen üretimiyle öne çıkan 15 ev bitkisi

Yatak odanıza koymadan önce mutlaka bilin! Oksijen üretimiyle öne çıkan 15 ev bitkisi

09:00, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yatak odanıza koymadan önce mutlaka bilin! Oksijen üretimiyle öne çıkan 15 ev bitkisi
Bilgilendirme: Ev bitkileri yalnızca dekorasyon amacıyla kullanılmıyor. Fotosentez sırasında karbondioksiti kullanan bitkiler, uygun ışık koşullarında oksijen de üretir. Bununla birlikte tek bir saksı bitkisinin evin oksijen seviyesini belirgin biçimde değiştirmesini beklemek doğru değil. Bitkilerin hava temizleme konusunda etkisi laboratuvar ve kapalı ortam çalışmalarında gösterilmiş olsa da normal bir ev ortamında havalandırmanın yerini tutmazlar.

Evde daha ferah ve doğal bir ortam oluşturmak isteyenler dikkat! Fotosentez yapan bazı ev bitkileri, uygun koşullarda oksijen üretirken iç mekâna da yeşil bir dokunuş katıyor. İşte evinizde yetiştirebileceğiniz ve oksijen üretimiyle öne çıkan 15 bitki...

1. Paşa Kılıcı


Bilimsel adı: Dracaena trifasciata (eski adıyla Sansevieria trifasciata)


Dayanıklılığıyla tanınan paşa kılıcı, az bakım isteyenler için en popüler ev bitkilerinden biri. Dik ve etli yaprakları sayesinde az yer kaplar. Düşük ışık koşullarına da belirli ölçüde uyum sağlayabilir.

1. Paşa KılıcıBilimsel adı: Dracaena trifasciata (eski adıyla Sansevieria trifasciata) Dayanıklılığıyla tanınan paşa kılıcı, az bakım isteyenler için en popüler ev bitkilerinden biri. Dik ve etli yaprakları sayesinde az yer kaplar. Düşük ışık koşullarına da belirli ölçüde uyum sağlayabilir.

2. Aloe Vera


Bilimsel adı: Aloe vera


Aloe vera, etli yapraklarıyla kolayca tanınan sukulentlerden. Aydınlık ortamları seven bitki, fazla sulamaya karşı ise hassastır. Fotosentez yapan diğer yeşil bitkiler gibi uygun koşullarda oksijen üretir.

2. Aloe VeraBilimsel adı: Aloe veraAloe vera, etli yapraklarıyla kolayca tanınan sukulentlerden. Aydınlık ortamları seven bitki, fazla sulamaya karşı ise hassastır. Fotosentez yapan diğer yeşil bitkiler gibi uygun koşullarda oksijen üretir.

3. Barış Çiçeği


Bilimsel adı: Spathiphyllum


Beyaz çiçekleri ve koyu yeşil yapraklarıyla dikkat çeken barış çiçeği, ev ve ofislerde sık tercih ediliyor. NASA'nın iç mekân hava kirliliği araştırmalarında incelenen bitkiler arasında da yer alan türlerden biri.

3. Barış ÇiçeğiBilimsel adı: SpathiphyllumBeyaz çiçekleri ve koyu yeşil yapraklarıyla dikkat çeken barış çiçeği, ev ve ofislerde sık tercih ediliyor. NASA'nın iç mekân hava kirliliği araştırmalarında incelenen bitkiler arasında da yer alan türlerden biri.

4. Areka Palmiyesi


Bilimsel adı: Dypsis lutescens


Tropikal görünümü sayesinde özellikle geniş salonlarda tercih edilen areka palmiyesi, bol miktarda yeşil yaprak oluşturur. İç mekân bitkileri arasında bambu palmiyesi gibi palmiyeler de bulunuyordu.

4. Areka PalmiyesiBilimsel adı: Dypsis lutescensTropikal görünümü sayesinde özellikle geniş salonlarda tercih edilen areka palmiyesi, bol miktarda yeşil yaprak oluşturur. İç mekân bitkileri arasında bambu palmiyesi gibi palmiyeler de bulunuyordu.

5. Sarmaşık (Pothos)


Bilimsel adı: Epipremnum aureum


Bakımı kolay bitkiler denildiğinde ilk akla gelen türlerden biri olan pothos, kalp şeklindeki yaprakları ve hızlı gelişen dallarıyla dikkat çekiyor. Askılı saksılarda veya raflarda yetiştirildiğinde dekoratif bir görüntü oluşturuyor.

5. Sarmaşık (Pothos)Bilimsel adı: Epipremnum aureumBakımı kolay bitkiler denildiğinde ilk akla gelen türlerden biri olan pothos, kalp şeklindeki yaprakları ve hızlı gelişen dallarıyla dikkat çekiyor. Askılı saksılarda veya raflarda yetiştirildiğinde dekoratif bir görüntü oluşturuyor.

6. Kauçuk Bitkisi


Bilimsel adı: Ficus elastica


Büyük ve parlak yapraklarıyla dikkat çeken kauçuk bitkisi, özellikle aydınlık salonlarda etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Geniş yaprak yüzeyi nedeniyle ev bitkileri arasında popüler seçeneklerden biri.

6. Kauçuk BitkisiBilimsel adı: Ficus elasticaBüyük ve parlak yapraklarıyla dikkat çeken kauçuk bitkisi, özellikle aydınlık salonlarda etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Geniş yaprak yüzeyi nedeniyle ev bitkileri arasında popüler seçeneklerden biri.

7. Kurdele Çiçeği


Bilimsel adı: Chlorophytum comosum


Kurdele çiçeği, ince ve aşağı doğru sarkan yapraklarıyla özellikle asılı saksılarda güzel görünüyor. Bakımı nispeten kolay olduğu için yeni başlayanların da tercih ettiği bitkilerden.

7. Kurdele ÇiçeğiBilimsel adı: Chlorophytum comosumKurdele çiçeği, ince ve aşağı doğru sarkan yapraklarıyla özellikle asılı saksılarda güzel görünüyor. Bakımı nispeten kolay olduğu için yeni başlayanların da tercih ettiği bitkilerden.

8. Aşk Merdiveni


Bilimsel adı: Nephrolepis exaltata


Boston eğreltisi olarak da bilinen aşk merdiveni, nemli ortamları seven ve yoğun yeşil yapraklarıyla dikkat çeken bir bitki. Özellikle aydınlık banyolarda ve pencere yakınlarında dekoratif bir seçenek olabilir.

8. Aşk MerdiveniBilimsel adı: Nephrolepis exaltataBoston eğreltisi olarak da bilinen aşk merdiveni, nemli ortamları seven ve yoğun yeşil yapraklarıyla dikkat çeken bir bitki. Özellikle aydınlık banyolarda ve pencere yakınlarında dekoratif bir seçenek olabilir.

9. Benjamin


Bilimsel adı: Ficus benjamina


Benjamin, küçük ve yoğun yapraklarıyla yıllardır ev ve ofislerde kullanılan klasik salon bitkilerinden. Yeterli ışık aldığında oldukça gösterişli bir hale gelebiliyor.

9. BenjaminBilimsel adı: Ficus benjaminaBenjamin, küçük ve yoğun yapraklarıyla yıllardır ev ve ofislerde kullanılan klasik salon bitkilerinden. Yeterli ışık aldığında oldukça gösterişli bir hale gelebiliyor.

10. Gerbera


Bilimsel adı: Gerbera jamesonii


Renkli çiçekleriyle diğer yeşil salon bitkilerinden ayrılan gerbera, evde çiçekli bir görünüm isteyenler için güzel bir seçenek. Aydınlık ortamları seviyor.

10. GerberaBilimsel adı: Gerbera jamesoniiRenkli çiçekleriyle diğer yeşil salon bitkilerinden ayrılan gerbera, evde çiçekli bir görünüm isteyenler için güzel bir seçenek. Aydınlık ortamları seviyor.

11. İngiliz Sarmaşığı


Bilimsel adı: Hedera helix


Sarkan yapısıyla özellikle yüksek raflarda ve askılı saksılarda kullanılan İngiliz sarmaşığı, iç mekânda yeşil bir duvar etkisi oluşturabiliyor.

11. İngiliz SarmaşığıBilimsel adı: Hedera helixSarkan yapısıyla özellikle yüksek raflarda ve askılı saksılarda kullanılan İngiliz sarmaşığı, iç mekânda yeşil bir duvar etkisi oluşturabiliyor.

12. Çin Herdemyeşili


Bilimsel adı: Aglaonema


Düşük ışığa toleransıyla bilinen Çin herdemyeşili, evin daha az güneş alan bölümleri için tercih edilebilen bitkilerden. Yeşil, gümüş ve desenli yapraklara sahip farklı çeşitleri bulunuyor.

12. Çin HerdemyeşiliBilimsel adı: AglaonemaDüşük ışığa toleransıyla bilinen Çin herdemyeşili, evin daha az güneş alan bölümleri için tercih edilebilen bitkilerden. Yeşil, gümüş ve desenli yapraklara sahip farklı çeşitleri bulunuyor.

13. Para Ağacı


Bilimsel adı: Pachira aquatica


Örgülü gövdesi ve el şeklindeki yapraklarıyla kolayca tanınan para ağacı, dekoratif salon bitkileri arasında yer alıyor. Aydınlık fakat doğrudan yakıcı güneş almayan alanlarda yetiştirilebiliyor.

13. Para AğacıBilimsel adı: Pachira aquaticaÖrgülü gövdesi ve el şeklindeki yapraklarıyla kolayca tanınan para ağacı, dekoratif salon bitkileri arasında yer alıyor. Aydınlık fakat doğrudan yakıcı güneş almayan alanlarda yetiştirilebiliyor.

14. Salon Palmiyesi


Bilimsel adı: Chamaedorea elegans


Areka palmiyesine göre daha küçük yapılı olan salon palmiyesi, dar alanlarda tropikal görünüm oluşturmak isteyenler için uygun. Dolaylı ışık alan ortamlarda yetiştirilebiliyor.

14. Salon PalmiyesiBilimsel adı: Chamaedorea elegansAreka palmiyesine göre daha küçük yapılı olan salon palmiyesi, dar alanlarda tropikal görünüm oluşturmak isteyenler için uygun. Dolaylı ışık alan ortamlarda yetiştirilebiliyor.

15. Noel Kaktüsü


Bilimsel adı: Schlumbergera


Diğer birçok sukulentten farklı olarak tropikal kökenli olan Noel kaktüsü, uygun koşullarda renkli çiçekler açabiliyor. Yeşil gövdesi fotosentez yaparken çiçekleriyle de dekoratif bir görünüm sunuyor.

15. Noel KaktüsüBilimsel adı: SchlumbergeraDiğer birçok sukulentten farklı olarak tropikal kökenli olan Noel kaktüsü, uygun koşullarda renkli çiçekler açabiliyor. Yeşil gövdesi fotosentez yaparken çiçekleriyle de dekoratif bir görünüm sunuyor.
Başlıklar :EvBitkiÇiçekFotosentez
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