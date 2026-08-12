Ofise dönünce hayatının şokunu yaşadı: Bir metre boyunda el sürülemiyor
İngiltere’de bir doğa rezervinin yöneticisi, haftalar sonra döndüğü ofisinde şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Kitaplığın çevresini saran ve yaklaşık 1 metreye ulaşan dev yaban arısı yuvasını gören yönetici, yuvaya dokunmak yerine çalışmalarını evden sürdürme kararı aldı.
İngiltere'de bir doğa rezervi yöneticisi, ofisini istila eden yaban arılarının yaklaşık bir metre büyüklüğünde yuva yapması üzerine çalışmalarını evden sürdürmeye başladı.
Norfolk Yaban Hayatı Vakfı'nda Trinity Broads doğa rezervinin yöneticisi olarak görev yapan Eilish Rothney, haftalar boyunca sahada araştırma yaptıktan sonra 11 Haziran'da ofisine döndü. Ofisinin bir köşesinde dolaşan yaban arılarını fark eden Rothney, kitaplığın arkasında bir yuva olduğunu gördü.
BBC'de yer alan habere göre yuvanın büyümesini "büyüleyici" olarak nitelendiren Rothney, "Yaban arılarının gelip gitmesini ve güzel renk katmanlarını oluşturmasını izlemek büyüleyiciydi. Egzotik bir kağıt gibi görünüyor" dedi.
ARILAR YUVAYI TERK EDENE KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK
Yuvanın yerde, bir kutunun arkasında başladığını anlatan Rothney, arıların kutunun iç kısmına yayıldığını, klasörlerin ve rafların çevresindeki küçük boşluklara kadar ilerlediğini belirtti.
Rothney, yaban arılarının sonbaharda yuvayı terk etmesinin beklendiğini ve bu nedenle yuvaya müdahale edilmeyeceğini söyledi.
Bu süreçte çalışmalarını evden sürdüren Rothney, dişilerin kış uykusuna yatmak üzere yuvadan ayrılacağını ve gelecek baharda kraliçe olarak geri döneceğini, işçi arıların ise zamanla öleceğini belirtti.
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