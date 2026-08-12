ARILAR YUVAYI TERK EDENE KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK





Yuvanın yerde, bir kutunun arkasında başladığını anlatan Rothney, arıların kutunun iç kısmına yayıldığını, klasörlerin ve rafların çevresindeki küçük boşluklara kadar ilerlediğini belirtti.





Rothney, yaban arılarının sonbaharda yuvayı terk etmesinin beklendiğini ve bu nedenle yuvaya müdahale edilmeyeceğini söyledi.





Bu süreçte çalışmalarını evden sürdüren Rothney, dişilerin kış uykusuna yatmak üzere yuvadan ayrılacağını ve gelecek baharda kraliçe olarak geri döneceğini, işçi arıların ise zamanla öleceğini belirtti.