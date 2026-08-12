Her evde var ama kimse bilmiyor: Yaşlanmayı bile geciktiriyor işte tüketmek için 10 büyük neden

Binlerce yıldır mutfaklarda kullanılan susam, sadece lezzetiyle değil sağlığa sunduğu katkılarla da öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar sayesinde kalpten kemiklere kadar birçok noktada koruma sağlıyor. Susamın özellikle E vitamini ve lignanlar bakımından güçlü bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu sayede hücre yaşlanmasının yavaşladığını ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirtiyor.