Sporcuya psikolojik takip

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sistemle sporcuların yalnızca fiziksel sağlıkları değil, ruhsal durumları da değerlendirmeye alınacak, düşük riskli branşlarda ise lisans işlemleri kolaylaştırılacak. Yeni değerlendirme formunda sporculara son iki haftada kaygı, gerginlik, endişelerini kontrol etmekte güçlük, günlük faaliyetlerden zevk alamama, çökkünlük ve umutsuzluk yaşayıp yaşamadıkları sorulacak. Riskli yanıt verenler aile hekimi veya spor hekimine, gerekli görülmesi halinde ruh sağlığı uzmanına yönlendirilecek.

GENETİK RİSKLER TAKİP EDİLECEK

Spor sırasında bayılma, göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı yaşanıp yaşanmadığı ile ailede 35 yaşından önce kalp kaynaklı veya açıklanamayan ani ölüm bulunup bulunmadığı da sorgulanacak. Spor dalları risk düzeylerine göre sınıflandırılırken satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda e-Nabız üzerinden oluşturulacak sağlık durum belgesi ve sağlık beyanıyla hekime başvurmadan lisans işlemleri tamamlanabilecek. Sporcu sağlık raporları 3 yıl, sağlık durum belgeleri ise 1 yıl geçerli olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düzenlemeyle koruyucu spor hekimliğinin güçlendirildiğini belirterek, sağlık risklerinin erken aşamada tespit edilmesini amaçladıklarını söyledi.

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