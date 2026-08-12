Her evde var ama kimse bilmiyor: Yaşlanmayı bile geciktiriyor işte tüketmek için 10 büyük neden
Binlerce yıldır mutfaklarda kullanılan susam, sadece lezzetiyle değil sağlığa sunduğu katkılarla da öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar sayesinde kalpten kemiklere kadar birçok noktada koruma sağlıyor. Susamın özellikle E vitamini ve lignanlar bakımından güçlü bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu sayede hücre yaşlanmasının yavaşladığını ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirtiyor.
Küçük taneli ama büyük etkili olan susam, düzenli tüketildiğinde vücudu baştan sona koruyan doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
✅ Kalp ve damarların en güçlü dostu
Magnezyum ve sağlıklı yağ asitleri içeren susam, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek kalp krizi ve damar tıkanıklığına karşı koruma sağlıyor.
✅ Kemikleri güçlendirir
Sütle yarışacak kadar yüksek kalsiyum oranıyla susam, kemik sağlığını destekler, kemik erimesine karşı doğal destek sağlar. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda osteoporoza karşı doğal bir destek sunuyor.
✅Yaşlanmayı geciktirir
Susamın özellikle E vitamini ve lignanlar bakımından güçlü bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu sayede hücre yaşlanmasının yavaşladığını ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirtiyor.
✅ Bağışıklığı güçlendirir
Antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.
✅ Cilt ve saç sağlığını destekler
E vitamini deposu olan susam, cilt hücrelerini yenileyerek daha canlı bir görünüm sağlıyor. Susam yağı ise saç dökülmesini azaltıp parlaklık kazandırıyor.
✅ Kan şekerini dengeler insülin direncini azaltır
Araştırmalar, susamın kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Bu yönüyle özellikle diyabet hastaları için beslenmede önemli bir yere sahip. Düzenli tüketim, insülin direncinin azalmasına yardımcı olur.
✅ Sindirime yardımcı olur
Lif oranı yüksek olduğu için bağırsakları çalıştırır.
✅ Enerji verir
İçerdiği sağlıklı yağlar ve vitaminlerle gün boyu zindelik sağlar.
✅ Stresi azaltır
Magnezyum içeriğiyle sinir sistemini destekler, gevşeme sağlar.
✅ Hormon dengesini destekler
Özellikle kadınlarda östrojen hormonunu dengeleyici etkileri vardır.
Günde 1-2 yemek kaşığı yetiyor
Beslenme Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demir, susamın ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak “Susam güçlü bir enerji kaynağıdır. Ancak kalorisi yüksek olduğu için aşırıya kaçılmamalıdır. Günde 1-2 yemek kaşığı yeterlidir. Düzenli kullanımda kalpten kemiklere, cilt sağlığından bağışıklığa kadar vücuda çok yönlü fayda sağlar.” ifadelerini kullandı.
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