Yüksek protein etiketine aldanmayın

Markette yalnızca ‘Hangisinde daha fazla protein var’ diye sormamalıyız. Ne kadar işlenmiş, lifi var mı, şeker eklenmiş mi, beni gerçekten besliyor mu, yoksa yalnızca ambalajında mı sağlıklı olduğunu yazıyor?