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Mabel Matiz'den sapıklığı “normalleştirme” klibi: Bu kez düğünün ortasına yerleştirdi
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20:54, 12/08/2026, Çarşamba

Mabel Matiz'den sapıklığı “normalleştirme” klibi: Bu kez düğünün ortasına yerleştirdi

Mabel Matiz, “Ha Leylim” klibinde geleneksel düğün ritüellerinin arasına iki erkek arasındaki duygusal yakınlığı yerleştirdi. “Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin” ve “helalim” ifadelerinin eşlik ettiği sahnelerde damat ile başka bir erkek arasında kurulan bakışma, klibin finalinde yerini yakın bir dansa bıraktı.

Şarkıcı Mabel Matiz, yeni şarkısı “Ha Leylim” için hazırladığı kliple yine tartışmalı bir anlatıya imza attı. Matiz, bu kez iki erkek arasındaki sapık ilişkiyi doğrudan geleneksel düğün ritüellerinin içine yerleştirdi.

Klipte kalabalık bir düğünde herkes eğlenirken kamera bir anda davetlileri kadrajdan çıkarıyor. Düğün masasındaki damatla karşısında oturan Matiz arasında uzun ve gerilimli bir bakışma kuruluyor.

Erkek erkeğin helali mi?

Gelinin yanında oturduğu anlarda damadın dalgın ve hüzünlü yüz ifadesine özellikle vurgu yapılırken, hemen ardından damat masanın üzerine çıkarak çılgınca dans etmeye başlıyor.

Ancak klibin vermek istediği mesaj yalnızca görüntülerle sınırlı kalmıyor. Tam iki erkek arasındaki yakınlığın öne çıkarıldığı bölümlerde şarkının, “Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin” sözleri duyuluyor. Matiz bununla da yetinmeyerek şarkıda “Yaradan”, “murad”, “helalim” ve “nişan” gibi geleneksel evlilik ve Anadolu aşk kültürünün içinden gelen kavramlara başvuruyor.

Düğün isteyince eşcinsellik meşru mu oluyor?

Böylece anlatı, gizli bir yakınlıktan çok daha öteye taşınıyor. İki erkek arasındaki ilişkinin adı konulan, çevre tarafından bilinen ve toplumsal olarak kabul edilen bir birliktelik hâline gelmesi fikri öne çıkarılıyor. Finalde mesaj daha da belirginleşiyor. Davetliler yerde yatarken damat ve sarı ceketli erkek ayakta kalıyor ve birbirlerine yakın biçimde dans ediyor.

Böylece Matiz, eşcinsel birliktelik anlatısını geleneğin karşısına koymak yerine geleneğin dili ve sembolleri üzerinden tanıdıklaştırmayı tercih ediyor. “Helalim”, “nişan” ve “tüm kasaba bilsin” sözleriyle de bu ilişkiye yalnızca görünürlük değil, geleneksel birlikteliklere atfedilen toplumsal meşruiyetin de taşınması dikkat çekiyor.

Müstehcenlikte sınırları ilk kez aşmadı

Matiz daha önce “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmış, 8 Mayıs'ta görülen davada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.


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Başlıklar :Mabel MatizHa LeylimMabel Matiz şarkıları
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