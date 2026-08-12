15:31, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:49, 12/08/2026, Çarşamba
Yalova’da askeri eğitim uçağı düştü: Bölgeden ilk görüntüler
Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim uçuşu için havalanan F-16, Yalova sınırları içinde kaza kırıma uğradı. Pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yalova’da eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından bölgeden ilk görüntüler gelirken, pilotun son anda uçaktan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
MSB DUYURDU: PİLOT ATLAYARAK KURTULDU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, F-16’nın eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğradığı bildirildi.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.”
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Kazanın ardından olay bölgesine ekipler sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar sürerken, düşen F-16’ya ilişkin ilk görüntüler de ortaya çıktı.
Başlıklar :YalovaEğitim UçağıKaza
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.