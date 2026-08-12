Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartını söküp zarar vermişti: Tutuklandı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartını yerinden söküp üzerine gres yağı sürdüğü belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartına yönelik müdahalede bulunan şüpheli tutuklandı.Söz konusu olay, Ankara-Zonguldak kara yolu üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi.
Devrek Belediyesi ekiplerince üst geçide asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartı, bir kişi tarafından yerinden söküldü.
PANKARTI SÖKÜP ÜZERİNE GRES YAĞI SÜRDÜ
Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ufuk Ö. isimli şüphelinin pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdığı görüldü. Şüphelinin pankarta gres yağı sürdüğü de tespit edildi. Olay sırasında belediye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi. Bir vatandaşın “Niye söküyorsun sen bunu?” şeklindeki sorusuna şüphelinin, “Lazım mı? Polisi ararsın, haber verirsin” şeklinde karşılık verdiği görüldü.
JANDARMA YAKALADI
Görüntülerin yetkililere ulaşmasının ardından başlatılan çalışmada, pankartı sökerek zarar verdiği belirlenen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ufuk Ö. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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