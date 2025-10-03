Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu: Perperişan soruşturmasında yeni gelişme

Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu: Perperişan soruşturmasında yeni gelişme

15:023/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
'Perperişan' şarkı sözlerine yönelik soruşturmada Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi
'Perperişan' şarkı sözlerine yönelik soruşturmada Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' isimli şarkı sözlerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şarkı sözlerinde müstehcen betimlerin yapıldığı ve şarkının dijital platformlarda yaş sınırı olmadan dağıtıldığı belirtilerek Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Mabel Matiz'in yayınladığı 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlerin yapılması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi.



Şarkının şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı.


Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.



3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ


Şüpheli Mabel Matiz'in ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. Tüm delilleri değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüpheli 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca’nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Mabel Matiz
#perperişan
#istenen ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı