Bakan Kurum: İsrail yükü sadece insanlık olan Sumud filosuna tahammül edemedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimi olduğunu belirterek, “Sadece konutlar yapmıyoruz. Biz şehirlere bir bütün olarak bakıyoruz. Bugün 11 ilimize gittiğinizde hepsinde bu anlayışı görürsünüz. İnanın bu kadar kısa bir zamanda böyle bir işi hayata geçirmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek büyük bir azim, irade, tecrübe gerektirir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, azmi, kudretidir” dedi. İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine de tepki gösteren Bakan Kurum, “Gazzelileri açlığa terk eden İsrail, yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bize bunları yaşatanlar hiçbir zaman insanlık önünde affedilmeyecek. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi açılış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, şehirciliğin önemine dikkat çekti: Bizim için şehir; binlerce yıllık Türk-İslam tecrübesini, insanlık alemiyle paylaşmaktır, geleceğe taşımaktır. Şehir, geçmişi yansıtır, bugünü yaşatır, yarına da geleceğe de istikamet verir. Bu anlayışla yaptığımız her eserde; bizler Selçuklu’nun inceliğini, Osmanlı’nın kudretini ve Cumhuriyetimizin kararlılığını yansıtıyoruz. İşte bugün 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz eserlerde, deprem bölgesindeki 453 bin konutumuzda, on binlerce iş yerimizde, sosyal ve kültürel yapılarımızın tamamında bu anlayışla hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Biz bu ufkumuza “Türkiye Yüzyılı Şehircilik Vizyonu” diyoruz. Ve tüm bu çalışmalarımıza baktığımızda görüyoruz ki; Türkiye’nin şehircilik vizyonu çok güçlüdür, Türkiye’nin yerel yönetim kültürü bizim geleceğimizi yansıtmaktadır.

“TÜRKİYE, ESER SİYASETİ VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNDE DÜNYAYA YOL GÖSTERİYOR”

Yerel yönetimlerin doğrudan insanların hayatına dokunduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Belediyelerde alınan her karar, bir ailenin, bir esnafın, bir gencin yarınını şekillendirir. Bu nedenle belediyecilik her mahallede, her sokakta vatandaşın sesine kulak vermektir, onların huzurunu, refahını ve güvenini teminat altına almaktır. Türkiye, eser siyaseti ve hizmet belediyeciliğinde; dünyaya yol gösteriyor. Hiç şüphesiz bu yolculukta ilham kaynağımız, 1994’ten bugüne ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı’na yön veren mazlumların sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugün ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımız, bu anlayışın en güzel örneklerini şehirlerinde bir bir ortaya koymaktadır” dedi.

"KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÜLKEMİZİN HER YERİNE ÖRNEK OLDU"

Konya’nın 1990’lı yıllardan bu yana eser ve hizmet siyasetinin öncüsü olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ülkemizin her yerine örnek olmuştur. Az evvel bahsettiğim 94 ruhunu yeniden dirilterek Türkiye’nin belediyecilik vizyonuna yön vermiştir. Bugün geldiğimiz noktada da Konya’mızın ortaya koyduğu başarılı gönül belediyeciliği, Türkiye sınırlarını aşmış, uluslararası ölçekte parmakla gösterilen bir noktaya gelmiştir. Bunun en son örneği Konya Büyükşehir Belediyemizin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler dönem başkanlığında yürüttüğü etkin çalışmalardır. Bu süreçte Konya’mız, medeniyetimizin köklü değerlerini küresel vizyonla birleştiren öncü bir şehir haline gelmiş; yerelden yükselen sesimiz artık küresel bir marka haline gelmiştir” diye konuştu.

“AFETLERE HAZIRLIK VE İNŞA KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ VAR”

Bakan Kurum, kongrenin gündeminde afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konularının yer aldığını belirterek, bu konuda Türkiye’nin edindiği tecrübeye dikkat çekti:

"Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye’nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır. Biliyorsunuz son olarak asrın felaketini yaşadık. 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı etkileyen bu büyük afet sonrasında devletimiz ve milletimizin gücüyle ayağa kalktık ve gelinen noktada 2 yılda 300 bin konutu tamamladık, bir milyondan fazla vatandaşımızı sağlam, güvenli ve huzurlu evlerine yerleştirdik. İnşallah yıl sonuna yuvasına girmeyen kardeşimiz kalmayacak, söz verdiğimiz gibi 450 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Tabi sadece konutlar yapmıyoruz. Biz şehirlere bir bütün olarak bakıyoruz. Afet sonrası şehirlerimizi inşa ederken de bu anlayışla hareket ettik ve sosyal donatıları, parkları, bahçeleri, okulları, camileri, tarihi-kültürel yapıları, meydanları, çarşılarıyla ayağa kaldırdık. Bugün 11 ilimize gittiğinizde her ilde bu anlayışı görürsünüz. İnanın bu kadar kısa bir zamanda böyle bir işi hayata geçirmek, neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa etmek büyük bir azim, irade, tecrübe gerektirir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü, azmi ve kudretidir. "

“BU YAŞATILANLAR KİMSENİN YANINA KALMAYACAK, FİLİSTİN KAZANACAK”

Toplantının bir diğer gündeminin barışın inşası olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dikkat çekerek UCLG-MEWA Başkanı Filistin El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’nin de İsrail tarafından alı konulduğu için toplantıda olmadığını vurguladı.

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine tepki gösteren Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: Gazze’de uygulanan bu katliam, bu zulüm Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte gördünüz. Geçtiğimiz gün Gazze’yi bombalarla yıkıma uğratan, Gazzelileri açlığa terk eden İsrail; yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud filosuna da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki bu yaşanılanlar, bize bunları yaşatanlar hiçbir zaman insanlık önünde affedilmeyecek ve bu yaptıkları yanına kalmayacaktır. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak.

“GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki haksızlıklara karşı en yüksek sesle karşı çıktığına işaret eden Bakan Kurum, "Konya, Gazze'dir, Filistin'dir, Türkiye'dir. İnşallah Gazze özgürlüğüne kavuştuğunda bilin ki Türkiye'de yaşayan 86 milyon kardeşleri, Gazze'nin inşası için hayatın yeniden canlanması için her şeyini verecektir. Biz de orada gönüllü olarak, nasıl deprem bölgesinde 2 yılda 500 bini aşkın konutu inşa ettiysek, bundan sonra da yine Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.