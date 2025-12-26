1999-2008 arası sigortalı olan emeklilik şansı doğdu! 3600 gün primle erken emeklilik kilidi çözüldü

Bağ-Kur’lular için erken emeklilikte önemli bir değişikliğin sinyalleri geliyor. Mevcut sistemde 9 bin prim günü şartı nedeniyle dezavantajlı konumda olan Bağ-Kur sigortalıları, son 7 yılın 1260 gününü SSK kapsamında yatırarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyordu. Ancak gündemdeki yeni düzenleme bu uygulamanın sona erdirilmesini öngörüyor. Yapılacak değişiklikle, emeklilik sistemindeki karmaşaya son verilmesi ve prim şartlarında birlik sağlanması hedefleniyor.
Bağ-Kur’luların yıllardır erken emeklilik için kullandığı “1260 gün kuralı” tarih mi oluyor? 9 bin prim günü şartı nedeniyle dezavantaj yaşayan Bağ-Kur sigortalıları, son 7 yılda 3,5 yılını SSK kapsamında çalışarak daha erken emekli olabiliyordu. Ancak yeni emeklilik düzenlemesiyle bu imkanın ortadan kaldırılması gündemde. Peki, 1260 gün kuralı kaldırılırsa kimler etkilenecek, yeni sistem nasıl işleyecek?
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI DEĞİŞİYOR!
Bağkur'lular daha erken emekli olabilmek için SSK'ya geçiş yapmakta. Kişilerin emekliliği son 7 yıllık sigortalılık süresinin hangi çatı altında olduğuna göre yapılıyor. Emeklilikten önce son 7 yıl içerisinde 1.260 günlük sigortası SSK’dan yatan bir Bağkurlu, erken emekli olabiliyordu.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Peki emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Esnaflar için konuşulan erken emeklilik hayata geçecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sosyal güvenlik sisteminde emeklilikle ilgili yasalara bağlı olarak değişkenlikler mevcuttur. Burada 2008 senesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanunumuz ile birlikte eski ismi ile SSK, Bağ-kur Emekli Sandığı tek çatı altında birleşerek Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminde de emekli olabilmeniz için ilk sigortaya tarihiniz önem teşkil etmektedir.
Ayrıca çalışma hayatında bir dönem esnaflık bir dönemde sigortalı olarak özel sektörde veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışmış iseniz hangi kurumdan emekli olacağınızla ilgili bazı kurallar mevcuttur. İlk sigorta başlangıç tarihi 2008’den önce ise çalışılan son 7 yıl içerisinde (2520 gün), 3,5 yıl (1260 gün) hangisinde priminiz daha fazla ise o kurumun şartına göre emekli olunabilir.
Örnek verecek olursak çalışma hayatına 2008 öncesinde başlayan bir kişinin ilgili dönemlerde çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Önemli detay: Yukarıdaki örnekte 2520 gün içerisinde 1620 gün SSK üzerinden prim ödediğinden dolayı SSK şartına tabi olarak emekli aylığı bağlanacaktır.
2008 SONRASI İŞE GİRİŞLERDE SİSTEM DEĞİŞİYOR
2008 sonrasında işe girişlerde ise ilgili yasa ile çalışma hayatınızdaki bütün günleriniz masaya yatırılarak en fazla hangi kurumdan prim ödediyseniz o kurumun şartına göre emekli olabileceksiniz. Burada da SSK (4a) 7200 gün ile Bağkur (4b) ve Emekli Sandığı’nda 9000 gün üzerinden prim şartları mevcuttur. Arada 1800 gün fark etmektedir.
ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Eğer yasal düzenleme yapılırsa 2008 öncesi ve sonrası için prim süreleri 7200 gün olacaktır. Özellikle çay ocağı işletmesi, sokak arası bakkal, manav, berber gibi esnaflar Bağkur’a kayıtlı olduğundan dolayı 9000 gün prim şartı 5 yıl daha az prim ödenecektir.
Ayrıca 2008 sonrasında SSK ve özellikle küçük esnaf 7200 gün ile emekli olacağından ötürü eşitlenmiş olup son 7 yıl kuralının bir önemi kalmayacaktır. Sadece küçük esnafa yapılacak olan bir düzenleme ile oluşabilecek mağduriyet kısmen giderilmiş olacaktır.”