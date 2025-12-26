1999-2008 arası sigortalı olan emeklilik şansı doğdu! 3600 gün primle erken emeklilik kilidi çözüldü

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Eğer yasal düzenleme yapılırsa 2008 öncesi ve sonrası için prim süreleri 7200 gün olacaktır. Özellikle çay ocağı işletmesi, sokak arası bakkal, manav, berber gibi esnaflar Bağkur’a kayıtlı olduğundan dolayı 9000 gün prim şartı 5 yıl daha az prim ödenecektir.

Ayrıca 2008 sonrasında SSK ve özellikle küçük esnaf 7200 gün ile emekli olacağından ötürü eşitlenmiş olup son 7 yıl kuralının bir önemi kalmayacaktır. Sadece küçük esnafa yapılacak olan bir düzenleme ile oluşabilecek mağduriyet kısmen giderilmiş olacaktır.”