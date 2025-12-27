Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

17:4827/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Esenyurt'ta bir servis aracı şarampole yuvarlandı.
Esenyurt'ta bir servis aracı şarampole yuvarlandı.

Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kaza sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır dokuz kişinin de yaralandığı kaydedildi. Valilik, yaralanan vatandaşların sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti; biri ağır dokuz kişi yaralandı.


YouTube
Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Gündem
27 Aralık, Cumartesi

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada iki kişinin hayatını kaybettiği; biri ağır dokuz kişinin yaralandığı kaydedildi.

Valilik, yaralanan vatandaşların sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.







#Esenyurt
#Şarampol
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?