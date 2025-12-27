İstanbul'un Esenyurt ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti; biri ağır dokuz kişi yaralandı.





Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Gündem





Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.









İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada iki kişinin hayatını kaybettiği; biri ağır dokuz kişinin yaralandığı kaydedildi.

Valilik, yaralanan vatandaşların sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.























