Karabük'te zincirleme kaza: Araç devrildi üç kişi yaralandı

Kazada Berat K. (18) ile Recep K. (30) ve Mahsum K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.