Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğrencinin heyecanla beklediği 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzunu yayımladı. Bugün (9 Şubat) itibarıyla başlayan başvuru süreci, 11 Mart'a kadar devam edecek; sınav ise 26 Nisan'da gerçekleştirilecek. İlköğretim çağında olup sınav başarısıyla burs almaya hak kazanan öğrencilerin İOKBS kapsamında alacağı bursa zam geldi.
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI BAŞLADI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.
Kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak ve süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvurularını reddedecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR SINIRI
Bu yıl bursluluk sınavına başvuracak öğrenciler için maddi imkân kriteri güncellendi. 2026 yılı için belirlenen kurala göre; ailenin 2025 yılı yıllık toplam gelirinden fert başına düşen net miktarın 250.000 TL’yi aşmaması gerekiyor.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
EK-1: Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname.
2025 yılına ait 12 aylık toplam geliri gösteren maaş bordrosu veya belgeler.
Aile bireylerinin kimlik beyanları.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2025 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,
Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.
“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.
2026 İOKBS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Sınavda başarılı olan ve burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim öğretim yılı boyunca aylık burs ödemesi yapılıyor. Burs miktarı her yıl memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. 2026 yılı için İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak güncellendi. Ocak 2026 – Temmuz 2026 döneminde aylık burs miktarı 2.762,00 TL olarak belirlendi.
İOKBS BURS ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?
İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerini yıl boyunca 12 ay süreyle PTT üzerinden temin edebiliyor. Burs ödemeleri yalnızca öğrencinin kendisine yapılmakta olup; anne-baba, vasi, kayyım ya da vekil aracılığıyla ödeme yapılması mümkün değildir. Bu destekten 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, liselerin hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de burs kapsamına dahil ediliyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NEDİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve belirli şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlayan bir sınavdır. Maddi imkânları sınırlı olmasına rağmen akademik başarısıyla öne çıkan öğrencileri desteklemeyi amaçlayan bu uygulama, eğitim giderlerinin hafifletilmesini ve öğrencilerin başarı motivasyonunun artırılmasını hedefler. Sınava başvurabilmek için aile gelirinin belirlenen sınırlar içinde olması, öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması ve disiplin cezası bulunmaması gibi bazı kriterler aranmaktadır.